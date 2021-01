Aktivtag trotz Corona, jeder kann mitmachen

Mit Startnummer und großen Abständen darf sich jeder am Aktiv-Tag beteiligen. Das Bild stammt vom Deichlauf in Winsen 2019.

Landkreis Harburg. „Du suchst eine Herausforderung? Du willst in Bewegung kommen? Du möchtest etwas für deine Gesundheit tun?“ Mit diesen Fragen wirbt der Kreissportbund Harburg-Land für seine aktuellste Aktion. Der KSB ruft alle Sportlerinnen und Sportler zur Teilnahme an einem Aktiv-Tag am Sonntag, 31. Januar, auf.

Walking, Laufen, Radfahren, Paddeln oder Skilanglauf

„Wir bewegen uns jeder allein und doch gemeinsam – mindestens 30 Minuten an der frischen Luft. Ein gemeinsamer Gedanke treibt uns an: Wir besiegen den inneren Schweinehund. Also runter vom Sofa, raus zur Bewegung“, lauten die motivierenden Worte aus der KSB-Geschäftsstelle. Erlaubt ist dabei, was gefällt. Walking, Laufen oder Fahrradfahren ebenso wie Paddeln, Skilanglauf oder eine der vielen anderen Ausdauersportarten. Die Teilnahme ist kostenlos, gleichzeitig werden attraktive Preise verlost.

Interessierte können sich auf der Internetseite www.ksb-harburg-land.de online registrieren und erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Anmeldebestätigung. Für die Anmeldung sind nur Name, Wohnort und Mailadresse erforderlich. Innerhalb weniger Tage haben schon 70 Sporttreibende diesen Weg beschritten.

Schon 70 Sportler haben sich online angemeldet

Drei Tage vor dem Aktiv-Tag kommt eine zweite E-Mail mit der Startnummer und einem Link, über den später das Ergebnis hochgeladen wird. Startnummer ausdrucken und am 31. Januar mindestens eine halbe Stunde auf der selbst gewählten Strecke in Bewegung sein. „Danach übermittelst du uns innerhalb eines Tages deine Zeit und, wenn du es aufgezeichnet hast, auch die Streckenlänge“, sagt Sportreferentin Tanja Grünberg. Zur Distanzermittlung kann jede beliebige Tracking-App verwendet werden.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erscheinen in einer Ergebnisliste, jeder und jede bekommt eine digitale Urkunde. Wer mag, kann sein Foto mit Startnummer per E-Mail und dem Betreff „Aktion Aktiv“ an info@ksb-harburg-land.de schicken. Unter allen Einsendern werden attraktive Preise verlost, zum Beispiel kleine Sportgeräte, Vereinsmitgliedschaften oder Gutscheine für Sportfachgeschäfte.

Wer ein Foto schickt, kann Preise gewinnen

Am Aktiv-Tag müssen natürlich die bekannten Coronaregeln eingehalten werden. Der Kreissportbund empfiehlt, nur allein oder mit Personen des eigenen Hausstands aktiv zu werden. Beim Sport im Freien ist keine Mund-Nase-Maske erforderlich. Es genügt, genügend Abstand einzuhalten. Alle weiteren Fragen rund um die Aktion werden beantwortet unter Telefon 04171/676940.