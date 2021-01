Kiekeberg stellt neues Ferienprogramm für Familien vor

Betreute Ferien-Erlebnistage im Freilichtmuseum am Kiekeberg und im Museumsbauernhof Wennerstorf für Kinder ab sechs Jahren.

Ehestorf. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg hat jetzt Ferienangebote für Familien für 2021 geplant: So können Kinder ab vier Jahren am Kiekeberg und auf dem Museumsbauernhof Wennerstorf entdecken, wie das Leben auf dem Land früher war. Alte Haustierrassen freuen sich auf ihren Besuch. Die Kinder werken, gärtnern, kochen und spielen beim Ferienspaß und bei den Ferien-Erlebnistagen.

Der Ferienspaß, das offene Programm im Freilichtmuseum, ist im Frühjahr sonnabends bis sonntags, vom 3. bis 11. April und 8. bis ­16. Mai geplant. Der Sommerspaß läuft für Familien über sieben Wochen vom 3. Juli bis 22. August ein, im Herbst schließt sich der Ferienspaß vom 9. bis 24. Oktober an. Die kostenlosen Mitmachaktionen sind von zehn bis 17 Uhr ohne Anmeldung möglich.

Betreute Ferien-Erlebnistage am Kiekeberg

Außerdem gibt es die betreuten Ferien-Erlebnistage am Kiekeberg und im Museumsbauernhof Wennerstorf für Kinder ab sechs Jahren. Am Kiekeberg entdecken die Kinder im Sommer dienstags bis donnerstags, vom 27. bis 29. Juli und vom 3. bis 5. August, zwischen neun und 15 Uhr die historischen Höfe und Gärten.

Im Herbst gehen die Kinder vom 19. bis 21. Oktober im Freilichtmuseum auf Zeitreise. Bei den Ferien-Erlebnistagen auf dem Museumsbauernhof Wennerstorf lernen die Kinder im Sommer, vom 9. bis 12. August, und im Herbst, vom 25. bis 26. Oktober, Körbe flechten, Seile fertigen oder Kartoffeln ernten. Die Betreuung findet von zehn bis 16 Uhr statt.

Teilnahme an den Erlebnistagen schon jetzt buchen!

Die Ferien-Erlebnistage kosten 30 Euro pro Tag inklusive Verpflegung und sind ab sofort bis eine Woche vorher tageweise buchbar unter Telefon (0 40) 79 01 76-0 und per E-Mail an besucherservice@kiekeberg-museum.de. Aktuelle Informationen gibt es unter www.kiekeberg-museum.de/ferienangebote.

Das Freilichtmuseum hat dienstags bis freitags von neun bis 17 Uhr und während des Sommerspaßes von neun bis 18 Uhr, am Wochenende von zehn bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro, für Besucher unter 18 Jahren und für Fördervereinsmitglieder ist er frei. Der Museumsbauernhof Wennerstorf ist ab Mai dienstags bis freitags von zehn bis 16.30 Uhr und am Wochenende von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist außer an Aktionstagen frei

( rz )