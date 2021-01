Fast ein halbes Jahrhundert im Dienst der Gemeinde Seevetal

Hittfeld. 44 Jahre stand sie in Diensten der Gemeinde Seevetal. Zum Jahresende 2020 ist die langjährige Leiterin der Abteilung für Familie, Schulen und Soziales im Seevetaler Rathaus, Manja Theuerkauff (63), aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden.

Am 1. Januar 1977, damals noch unter dem ersten Gemeindedirektor Hans Joachim Röhrs, trat sie ihre Ausbildung zur Gemeinde-Inspektorin in Hittfeld an. Die Gemeinde Seevetal war da gerade erst vor gut vier Jahren gegründet worden. Nach erfolgreichem Abschluss wechselte sie 1980 direkt in die damalige Sozialabteilung. Bereits 1984 übernahm Manja Theuerkauff die Leitung der Abteilung.

Aufgabenbereich wuchs stetig an

Das Aufgabengebiet wuchs über die Jahre immer weiter an. Waren es in den Anfangsjahren neben dem Kitabereich vor allem beratende Tätigkeiten insbesondere im Renten- und Sozialbereich, so kamen später viele weitere Aufgaben hinzu. Dies schlug sich auch im Namen der heutigen Abteilung für Familie, Schulen und Soziales nieder. In den 1990er-Jahren galt es – damals noch eine Gemeindeaufgabe – viele geflüchtete Menschen unterzubringen und zu versorgen.

In den 2000er-Jahren veränderte sich der Schwerpunkt. Die Zahl der Kinder, die einen Kitaplatz und später auch einen Krippenplatz benötigten, stieg deutlich. Es startete ein umfangreiches Bau- und Betreuungsprogramm. 2014 wurde der Arbeitsbereich im Zuge einer Neuorganisation um den Bereich Schulen erweitert.

Ihr großes Hobby ist der Wintersport in Österreich

All dies meisterte die in Emmelndorf aufgewachsene und dort viele Jahrzehnte lebende Manja Theuerkauff offensichtlich zur großen Zufriedenheit ihrer jeweiligen Vorgesetzten. Nun freut sie sich auf den Ruhestand und darauf, künftig mehr Freizeit mit ihrem Mann René Köhler zu verbringen. Ihr großes Hobby ist der Wintersport in Österreich. Das Kleinwalsertal, die zweite Heimat der beiden Neu-Hittfelder, muss allerdings aus bekannten Gründen noch ein wenig auf den Besuch aus dem hohen Norden warten.

Neuer Leiter der Abteilung für Familie, Schulen und Soziales ist seit dem 1. Januar Andreas Eddelbüttel (49), ebenfalls ein Eigengewächs der Gemeinde Seevetal, der bereits seit 1991 in der Abteilung arbeitet.

( let )