Wo die Landschaft erlebbar wird

Bleckede. Das Biosphaerium Elbtalaue ist vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium erneut als besonders kinder- und familienfreundlich ausgezeichnet worden und trägt nun für drei weitere Jahre die Zertifizierung „KinderFerienLand Niedersachsen“. In rund 50 Kriterien der Kategorien Service, Sicherheit und Ausstattung wurde das Informationszentrum für das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue geprüft und kann jetzt weiterhin mit dem Logo KinderFerienLand Niedersachsen zeigen: Hier sind Kinder herzlich willkommen!

Manja Gückel von der Tourismusmarketinggesellschaft Flusslandschaft Elbe GmbH hat die Urkunde überreicht. Die erneute Zertifizierung erfreut Andrea Schmidt, Geschäftsführerin des Biosphaerium Elbtalaue. „Sie ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Wir möchten, dass sich alle Besucher, Klein und Groß, bei uns wohl fühlen.“

Zertifizierung ist freiwillig und drei Jahre gültig

Das Biosphaerium ist das Informations- und Erlebniszentrum für das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. Eine Aquarienlandschaft, lebendige Biber und über 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit interaktiven Elementen machen eine der interessantesten und ursprünglichsten Landschaften Mitteleuropas erlebbar. Aussichtsturm, Vogelstimmenklavier, Überflutungsmodell und mehr gilt es zu entdecken und auszuprobieren. Im Rahmen von „Entdeckertouren“ können Familien unter fachkundiger Führung auch das Außengelände mit den Elbwiesen rund um das Biosphaerium erkunden.

Ohne Eltern ist dies im Rahmen von Ferienprogrammen möglich. Für Kindergartengruppen, Schulklassen und Kindergeburtstagsgruppen werden Umweltbildungsprogramme in einer großen Themenbreite angeboten.

KinderFerienLand“ ist eine Initiative des Landes Niedersachsen und der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN).

Die Teilnahme an der Zertifizierung ist freiwillig und hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Eine Übersicht über die Betriebe in den jeweiligen Kategorien gibt es unter www.kinderferienland-niedersachsen.de. Interessierte Betriebe können sich direkt an die Tourismusmarketinggesellschaft Flusslandschaft Elbe GmbH unter Tel.: 05852/95 19 88-0 oder per Mail an gueckel@erlebnis-elbe.de wenden.