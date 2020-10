Landkreis Harburg. Auf die Pendler im Landkreis Harburg, Urlauber und weitere Fahrgäste mit Ziel Hamburg kommen im nächsten Jahr erhebliche Behinderungen zu. Hintergrund sind von der Bahn bestätigte Bauarbeiten an Brücken an der Strecke nach Süden sowie im Hauptbahnhof an den Bahnsteigen 13 und 14, in die die Regionalzüge einfahren und zuletzt auch am Harburger Bahnhof. Als Folge werden zu Ostern und in den Wochen danach und von Mitte Juli bis Anfang September täglich jeweils mehr als 100 Nahverkehrszüge, hauptsächlich Regionalbahnen (RB), zwischen Harburg und Hamburg ausfallen. Damit wären Fahrgäste, die zwischen den beiden Bahnhöfen unterwegs sind, häufig allein auf die S-Bahn angewiesen.

Auch beim schnellen Regionalexpress 3, der zwischen Winsen und Harburg nicht hält, entfallen über Ostern täglich sieben Verstärkerzüge zwischen Hamburg und Harburg. „Einschränkungen im Zugverkehr lassen sich nicht vermeiden. Es wird teilweise zu Ausfällen, Umleitungen und geänderten Fahrzeiten kommen“, sagte eine Bahnsprecherin dem Abendblatt.

Nach einer Präsentation der DB-Netz, die für das Streckennetz der Bahn zuständig ist, kursiert jetzt eine Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Verkehr in der Region. Das Papier liegt dem Abendblatt vor. Fraglich ist, ob und wie der tägliche Bedarf der Reisenden im Nahverkehr in den betroffenen Wochen aufgefangen werden kann. Das gilt vor allem, wenn bis dahin die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist.

Susanne Dahm, Verkehrskoordinatorin des Landkreises Harburg

Foto: Kreis Harburg

In der ersten Phase vom 2. bis zum 5. April werden alle 99 Züge der Regionalbahn 31/41 zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof entfallen. Vom 5. bis zum 19. April sind es dann noch 70 von 94. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass über den gesamten Zeitraum an den Wochenenden alle 34 Züge (RB 38) zwischen Harburg und Buchholz nicht fahren. Richtung Cuxhaven (RE5) verkehrt ebenfalls keiner der 36 Züge zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof. Auch der Fernverkehr wird eingeschränkt. Betroffen sind auch ICE. So wird etwa die Linie 26 mit Haltbahnhöfen in Lüneburg und Uelzen Anfang April nicht zwischen Hamburg und Hannover fahren.

Die Züge halten nicht in Meckelfeld und Maschen

Die zweite Phase, die am 16. Juli beginnt, bringt zunächst die Bauarbeiten am Bahnsteig in Hamburg und anschließend vom 13. August an am Gleis 3 in Harburg. Bis zum 27. August werden wiederum 70 von 94 Zügen der RB 31/41 und alle 36 Züge Richtung Cuxhaven (RE5) jeweils zwischen Hamburg und Harburg ausfallen. Zwischen Harburg und Buchholz verkehren alle Wochenendzüge (RB 38) nicht. Vom 27. August bis zum 1. September werden sechs Züge nur zwischen Cuxhaven und Buxtehude/Neugraben unterwegs sein.

Vor dem Hintergrund dieser Ausfälle wirken sich die Arbeiten am Überwerfungsbauwerk Meckelfeld nicht so gravierend aus. Allerdings sollen auch hier vom 1. bis zum 7. September 64 von 85 Zügen (RE3/RB31) über Güterbahngleise umgeleitet werden. Die Folge: Die Züge halten nicht in Meckelfeld und Maschen.

Der Landkreis Harburg, der von den Maßnahmen besonders betroffen sein wird, teilte auf Anfrage mit, dass die Planungen der Bahn in der Kreisverwaltung schon seit einiger Zeit genau beobachtet werden. „Wir brauchen dringend eine gute Lösung für Pendler und Urlauber, die sich ja auf die Einschränkungen möglichst frühzeitig einstellen müssen“, sagte Landrat Rainer Rempe.

Entschieden ist bislang noch nichts

Als Möglichkeiten wären mehr Langzüge der S-Bahn, oder ein Schienenersatzverkehr mit Bussen möglich. Wichtig für ein Konzept wird sein, wie sich die Sicherheit auf den Bahnsteigen mit Zugang zu den S-Bahnen organisieren lässt. Entschieden ist bislang noch nichts.

„Wir werden in jedem Fall die Situation bei der Bahn in den Planungen für unsere eigenen Baumaßnahmen an Straßen berücksichtigen“, verspricht Kreis-Verkehrskoordinatorin Susanne Dahm. Auch die Brückensanierung des Elb-übergangs bei Geesthacht im Zuge der Bundesstraße 404, den viele Pendler aus dem Landkreis in Richtung Hamburg und zurück nutzen, war für 2021 geplant. Die Arbeiten wurden zuletzt auch aufgrund der Bahnsituation um etwa ein Jahr verschoben.