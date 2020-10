S-Bahn S3: Strecke Wilhelmsburg-Harburg am Wochenende gesperrt

Am Wochenende werden an der S-Bahnlinie S3 Gleisbauarbeiten durchgeführt (Symbolbild).

Am Sonnabend und am Sonntag werden an den Gleisen Bauarbeiten durchgeführt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.