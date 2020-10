Landkreis Harburg. Ziel erreicht: An den Berufsbildenden Schulen (BBS) Winsen und an der Gesundheitsfachschule der Krankenhäuser füllen auch in diesem Jahr wieder Pflegefachkräfte vier Klassen. Trotz der vollkommen neu gestalteten Ausbildung bleibt damit der Jahrgang mit 79 neuen Kräften stabil. Zudem haben sich nun weitere 25 Pflegebetriebe, die bislang keine Ausbildung betrieben haben, entschlossen, für einzelne Spezialbereiche angehende Pflegefachkräfte zeitweise aufzunehmen. Das ergab eine Umfrage des Abendblatts bei den beiden Schulen sowie beim Ausbildungsnetzwerk Pflege, das die Betriebe im Landkreis bei der Einführung des neuen Berufs unterstützt.

Hintergrund für die neue Situation ist, dass der Bund die Berufe Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpfleger übergreifend in der neuen Ausbildung zum Pflegefachmann zusammenfasst. Die Betriebe im Landkreis müssen dafür mit einer der Schulen Verträge schließen. Zudem können sie dem Netzwerk beitreten, das die Verträge vorbereitet hat.

Von Winsen aus haben die Netzwerk-Mitarbeiter die Plätze für die Ausbildungen außerhalb der Stammbetriebe gesucht. Während der dreijährigen Lehrzeit müssen vier zusätzliche Bereiche durchlaufen werden (siehe Infokasten). „Alle notwendigen Plätze sind gefunden“, versichert Frauke Ilse, die Leiterin des Netzwerk-Projektes. Das niedersachenweit einmalige Modell wird von der EU, dem Land und dem Kreis mit 455.000 Euro finanziert und ist bis Ende September 2021 datiert. Derzeit sind 75 der 95 Pflegeeinrichtungen beigetreten.

An den beiden Schulen haben zum 1. August die ersten Theorie- und Praxisblöcke begonnen. An der BBS sind es 41, an der Fachschule der Krankenhäuser 38 Berufsanfänger. „Im Vergleich zu anderen Landkreisen aus der Region stehen wir gut da“, sagt Martina Thorwarth, die Abteilungsleiterin für Pflege- und Sozialpädagogik an der BBS. Auch Ilse ist zufrieden: „Immerhin handelt es sich um einen Neuanfang.“ „Es könnten jedoch gern noch mehr sein“, sagt Eva Husung, die Leiterin der Fachschule. „Schließlich haben wir einen Pflegenotstand.“

Qualität der Ausbildung soll weiter verbessert werden

Klar ist: Hinter der Neuordnung steckt vor allem der Wunsch, die Qualität der Ausbildung weiter zu verbessern. So wird etwa die berufsbegleitende Weiter- und Grundausbildung für die jeweiligen Anleiter in den Unternehmen von 200 auf 300 erhöht. Um den Status zu halten, müssen sie dann jedes Jahr eine 24 Stunden Fortbildung absolvieren. Neben dieser neuen Anforderung stehen die Betriebe vor der Aufgabe, die Ausbildung im Stammhaus nun in kürzerer Zeit zu schaffen. Denn durch die Rotation bleiben nur 1380 Stunden von insgesamt 2500 vor Ort. Davor waren es 2000.

Selbst wenn die Qualität der neuen Ausbildung erst nach Abschluss des ersten Zyklus beurteilt werden könne, wie Andrea Wunder sagt, die zum Leitungsteam des kreisweit größten privaten Pflegedienstes AHD gehört. Die vom Abendblatt befragten Betriebe und die Schulen sehen die Neuordnung positiv. Die Schüler werden breiter unterrichtet, lernen Kollegen aus Einrichtungen vom Krankenhaus, über Pflegedienstes, Pflege- und Altenheime bis hin zur Kinderheilkunde kennen und erhalten einen Abschluss, der innerhalb der EU international anerkannt ist. „Für sie wird es interessanter, umfangreicher und die jungen Pflegefachleute können sich so ein gutes Bild über den Bereich machen, in sie später arbeiten wollen“, sagt Wunder.

Image des Berufes hat durch Corona profitiert

Kein Zweifel: Durch Corona ist auch die Gefährdung im Job höher geworden. Das Image hat dagegen profitiert. „Künftig sind den examinierten Kräften zudem Tätigkeiten vorbehalten, die sie eigenständig festlegen können. Dazu gehört den Pflegebedarf für Patienten festzustellen, ihn zu gestalten die Qualität der Pflege zu analysieren, zu sichern und weiter zu entwickeln“, sagt Husung. Alle Absolventen der Fachschule erhalten ein Übernahmeangebot von den Krankenhäusern des Kreises oder der Waldklinik.

Der Pflegedienst Interessengemeinschaft aus Salzhausen hat jetzt gar einen zusätzlichen dritten Auszubildenden eingestellt und profitiert so im Corona-Jahr von einem Bonus des Bundes. „Wir können jetzt einen Zuschuss von 3000 Euro beantragen“, sagt Geschäftsführer Nikolaus Lemberg. „Eine feine Sache.“

Pflegeausbildung

Die Pflegefachkräfte müssen in insgesamt fünf Bereichen ausgebildet werden. Für einen davon steht der Arbeitgeber, mit dem der Vertrag geschlossen wurde und bei dem auch der Hauptteil der praktischen Ausbildung absolviert wird. Ist es beispielsweise ein ambulanter Pflegedienst, so müssen in den drei Jahren der Ausbildung vier Bereiche während der Rotation durchlaufen werden.

Die vier weiteren Bereiche sind die stationäre Akutpflege in einem Krankenhaus, die stationäre Langzeitpflege in einem Pflegeheim, die Kinderkrankenpflege, die im Landkreis in Kitas mit Inklusion vorgesehen ist und die gorontopsychiatrische Pflege.

Diese letztgenannte Pflege ist eine Spezialisierung und umfasst alle pflegerischen Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation, sowie die Therapie bei alten Menschen, die unter einer psychischen Störung leiden.