Winsen. Der Landkreis Harburg reagiert auf die Neuregelung der Pflegeberufe mit einem landesweit einzigartigen Modellprojekt. Das „Ausbildungsnetzwerk Pflege“ soll die Betriebe bei der Einführung des neuen Berufs Pflegefachmann unterstützen. „Wir empfehlen und wünschen uns, dass alle 90 Pflegeanbieter im Kreis dem Netzwerk beitreten“, sagte Nikolaus Lemberg, Geschäftsführer des Salzhausener Dienstes Interessengemeinschaft zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen, bei der Auftaktveranstaltung vor rund 100 Gästen aus der Branche im Krankenhaus Winsen.

Hintergrund für das Projekt, das im Oktober 2019 startete, ist die gesetzliche Neuordnung der Berufe in der Pflege. Aus Kranken-, Alten-und Kinderkrankenpflegern wird in einer übergreifenden Ausbildung der Pflegefachmann. Die Regelung gilt seit Jahresbeginn, die Bezeichnung wird innerhalb der EU international anerkannt. Im Landkreis wird der erste Ausbildungsturnus zum 1. August beginnen.

Alle Ausbildungsbetriebe müssen nun einen Vertrag entweder mit den Berufsbildenden Schulen in Winsen oder Gesundheitsfachschule in Buchholz abschließen und können gleichzeitig eine Rahmenvereinbarung mit dem Netzwerk unterschreiben. Seine Gründungsmitglieder sind die Kreis-Krankenhausgesellschaft sowie die beiden Schulen.

Verträge sind weitgehend vorbereitet

Die neuen Verträge wurden unter der Regie von Projektleiterin Frauke Ilse, einer promovierten Berufs- und Betriebspädagogin, bereits weitgehend vorbereitet. Eine Service für die Ausbilder, die nun unentgeltlich darauf zurückgreifen können. Denn das Ausbildungsnetz Pflege wird bis September 2021 vom der EU, dem Land und dem Landkreis mit insgesamt 455.000 Euro gefördert. Erst danach dürfte auf Mitglieder ein Jahresbeitrag von knapp 600 Euro zukommen.

Über das Netzwerk sollen Fachkräfte an die Region gebunden und neue Kooperationspartner für die Ausbildung gewonnen werden, zu der jetzt auch die psychologische Versorgung und die Kinderheilkunde gehören. Auch mit der Planung der einzelnen Stationen für die Auszubildenden, die außerhalb des eigenen Arbeitgebers absolviert werden müssen, haben sich die Projektmitarbeiter befasst. Die Rotation zwischen den beteiligten Betrieben wird künftig deutlich zunehmen. Denn von den 2500 vorgeschriebenen praktischen Ausbildungsstunden fallen nur noch 1400 im Stammbetrieb an. In alten Ausbildungsmodell waren es noch rund 2000 Stunden.

Aufbau von Kontakten als Ziel festgeschrieben

Der Aufbau von Kontakten zwischen den Pflegebetrieben sowie das Anwerben weiterer Firmen für die Ausbildung zum Pflegefachmann und von neuen Bewerben sind als Ziele des Netzwerk im Rahmenvertrag festgeschrieben. Kein Wunder: Immerhin soll die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis von derzeit 9488 auf knapp 11.300 im Jahr 2030 steigen. Wie viele Ausbildungsplätze heute bereitstehen, ist dabei noch gar nicht sicher. Daher appellierte Frauke Ilse am Montagabend an alle Firmen, noch fehlende Fragebögen auszufüllen.

Bis zum 14. Februar können sich Pflegebetriebe noch zum Vertragsentwurf äußern. Danach soll er fertiggestellt und an die Interessierten versandt werden. Vom 26. Februar an können die Firmen dem Netzwerk beitreten.