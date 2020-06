Historisches Altländer Bauernhaus abgebrannt

Jork . Am späten Mittwochnachmittag ist in Jork-Westerladekop ein Altländer Reetdachhaus nach einem durchziehenden starken Gewitter in Brand geraten und vollständig niedergebrannt. Gegen 17 Uhr hatte eine Nachbarin einen lauten Knall gehört, aus dem Fenster das Feuer im Dachbereich des historischen Reetdachhauses gesehen und sofort den Notruf gewählt.

Für die Feuerwehren der Gemeinde Jork wurde Großalarm ausgelöst, die Ortswehren aus Ladekop, Jork, Borstel, Estebrügge, Moorende, Königreich und Hove sowie ein Wagen mit Drehleiter des 1. Zuges der Ortswehr Buxtehude rückten zur Brandbekämpfung an. Als die ersten Feuerwehrleute am Haus ankamen, stand das Dach bereits lichterloh in Flammen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Insgesamt waren etwa 180 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Männer blieben unverletzt

Trotz ihrer massiven Bemühungen und eines schnellen Löscheinsatzes konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass das historische Reetdachhaus bis auf die Grundmauern nieder brannte. Immerhin gelang es den Löschkräften, die umliegenden Gebäude zu schützen. Im Haus hielten sich bei Ausbruch des Feuers fünf Erntehelfer im Alter zwischen 17 und 67 Jahren auf, die dorrt Zimmer bewohnten. Sie hatten ebenfalls den lauten Knall gehört und sofort das Haus verlassen, ohne etwas von ihren Habseligkeiten mitnehmen zu können.

Großfeuer in Jork Westerladekop

Foto: Polizei Stade / HA

Die Männer wurden vor Ort ärztlich versorgt, blieben aber unverletzt und brauchten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verletzte wurde bei dem Brand und den Löscharbeiten niemand. Der Eigentümer des etwa 30 mal 15 Meter großen Bauernhauses war ebenfalls am Brandort. Er beschaffte Ersatzunterkünfte für die Erntehelfer.

500.000 Euro Schaden

Der durch den Brand angerichtete Schaden am Haus, an einem Kompressor und durch Hitzeschäden am Nebengebäude dürfte sich nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei vor Ort auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte aus Jork und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Der Ausbruch des Feuers durch einen Blitzschlag gilt nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen als wahrscheinlich.

Die Straße Westerladekop musste für die stundenlangen Löscharbeiten voll gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei aber nicht.