Winsen. Die Zahl der im Landkreis Harburg verübten Straftaten ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass weniger Diebstähle und Einbrüche verzeichnet wurden. In anderen Bereichen nahm die Zahl der Delikte dagegen zu.

Mit 5023 Straftaten pro 100.000 Einwohner gehört der Landkreis zu den sichersten Regionen in Niedersachsen. Auf Landesebene liegt der Wert bei 6346, innerhalb der Polizeidirektion Lüneburg bei 5860. Dies geht aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Sie verzeichnete die niedrigste Fallzahl seit dem Jahr 2006.

Rund 60 Prozent der Taten wurden aufgeklärt

Die Aufklärungsquote lag bei rund 60,8 Prozent, was einen Anstieg um gut 2,4 Prozentpunkte bedeutet. Als Tatverdächtige wurden 5965 (im Vorjahr: 5341) Personen ermittelt. Davon waren 1790 (im Vorjahr: 2167) nicht deutscher Herkunft. Die Zahl der Straftaten, die durch Flüchtlinge verübt wurden, ist von 612 auf 628 gestiegen. Der Schwerpunkt lag dabei bei einfachen Diebstählen.

Im Jahr 2019 wurden 15 – eine weniger als 2018 – Straftaten gegen das Leben bearbeitet, darunter dreimal versuchter Mord, achtmal versuchter Totschlag und viermal fahrlässige Tötung. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Sexualdelikte: Von 131 auf 211 Fälle. Die Aufklärungsquote stiegt um rund drei Prozentpunkte auf 86,7 Prozent. Der Bereich „Verbreitung von Kinderpornografie“ hat sich mit 24 (2018: elf) Fällen mehr als verdoppelt. Ebenso gibt es einen Anstieg von sechs auf 24 Fälle von „Besitz oder sich Verschaffen von Kinderpornografie“. Eine Besonderheit hierbei ist laut Polizei, dass die Tatverdächtigen häufig selbst Minderjährige sind, die in Chat­foren und über Messenger-Dienste illegales Material geschickt bekommen und unreflektiert weiterverbreiten.

Rohheitsdelikte haben deutlich zugenommen

Außerdem wurden 2050 sogenannte Rohheitsdelikte erfasst, auch diese Zahl bedeutet einen Anstieg: 2018 waren es 1929 Fälle. Die Aufklärungsquote liegt bei 90,7 Prozent, etwas geringer als im Vorjahr (91,6 Prozent). Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass Körperverletzungen den Schwerpunkt in diesem Bereich bilden. Hier wurde im Jahresvergleich ein Anstieg von 1254 auf 1323 Fälle verzeichnet. In 29 Fällen benutzten die Täter ein Messer. Auch häusliche Gewalt wird zunehmend verfolgt, hier hat sich die Zahl der Fälle von 405 auf 466 erhöht. In 124 Fällen standen die Täter zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl von Raubdelikten von 83 auf 102. In diesem Bereich wurden 73,5 Prozent der Taten aufgeklärt. Die Zahl der Diebstähle ist dagegen von 4907 auf 4351 zurückgegangen, aufgeklärt wurden 27,4 Prozent der Taten. Positiv ist die Entwicklung bei den Einbrüchen in Wohnungen: Sie ist innerhalb eines Jahres von 556 auf 450 Fälle gesunken und liegt auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen zwölf Jahre. Dennoch gelte es, hier einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit zu setzen, sagt Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg. Denn: „Diese besonders sozialschädliche Kriminalität beeinträchtigt in besonderer Art und Weise das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Autodiebstähle wurden selten aufgeklärt

Unverändert hoch ist die Zahl der Autodiebstähle. Hier wurden 130 Fälle erfasst, zwei weniger als im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote sank von 22 auf 16,2 Prozent. Häufig betroffen waren Fahrzeuge mit einer Komfortschließung, bei der der Schlüssel nur in die Nähe des Fahrzeugs gebracht werden muss, um es öffnen zu können. Die Täter fangen die Signale nahe am Wohnhaus auf und verstärken sie, ein Komplize startet das Auto. Die organisierten Banden fokussieren sich dabei auf hochwertige Fahrzeuge der führenden Automarken. „Oft reicht es, den Schlüssel während der Nacht zu deaktivieren oder nicht unmittelbar hinter der Haustür aufzubewahren“, sagt Polizeioberrat Frank Freienberg, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Harburg.

Die Zahl der Diebstähle in oder aus Autos ist auf 342 (2018: 567) zurückgegangen, ebenso gab es weniger Fahrraddiebstähle: 650 statt wie im Vorjahr 769. Die Täter wurden allerdings nur in 7,9 Prozent der Fälle gefasst. Im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte wurden 1994 (2018: 1925) Fälle erfasst, davon wurden 78,2 Prozent aufgeklärt.

„Falsche Polizisten“ richteten hohen Schaden an

Mit Sorge betrachtet die Polizei das bundesweite Phänomen der „falschen Polizeibeamten“, bei dem Betrüger sich als Polizisten ausgeben und besonders ältere Menschen dazu bringen wollen, ihnen Geld, Schmuck und Wertgegenstände zu übergeben. Bei 155 angezeigten Taten waren die Täter zwar nur viermal erfolgreich. Sie richteten jedoch einen Schaden von mehr als 200.000 Euro an.

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist mit 934 Fällen nahezu gleich geblieben. Einen leichten Zugang – von 68 auf 73 Fälle – verzeichnet die Statistik bei den Gewaltdelikten, bei denen Polizisten angegriffen wurden. „Insbesondere mit der Aufklärungsquote sowie den Rückgängen der Wohnungseinbruchdiebstähle können wir zufrieden sein“, sagt Polizeipräsident Ring. „Klar ist aber auch, dass wir nicht nachlassen dürfen.“