Neu Wulmstorf. Der Neu Wulmstorfer EU-Abgeordnete Martin Buschmann (Tierschutzpartei) hat die Linksfraktion im Europarlament verlassen, der er sich 2019 als einziger Tierschutzpartei-Abgeordneter angeschlossen hatte. Auch seine eigene Partei forderte ihn auf, das EU-Mandat zurückzugeben. Grund ist die NPD-Mitgliedschaft des 49-jährigen Neu Wulmstorfers in den 1990er-Jahren, die er bisher verschwiegen hatte.

Erste Hinweise gab es schon kurz nach der Europawahl

Bereits kurz nach den EU-Wahlen im Mai 2019 tauchten erste Informationen dazu auf, meldete gestern die EU-Linksfraktion, die Buschmann zu diesem Schritt aufgefordert hatte. Buschmann habe aber eine solche Mitgliedschaft „vehement verneint“.

Grund für die Mitgliedschaft sei die Liebe zu einer Frau gewesen

Anfang der Woche wurde die NPD-Vergangenheit dann doch öffentlich, die Buschmann gegenüber dem Abendblatt mittlerweile auch einräumt. Er habe sich seinerzeit in eine Frau verliebt, die dort Mitglied gewesen sei. Dass er sich dann auch für Posten im Landkreis Harburg zur Verfügung gestellt habe, erklärt Buschmann, der in Neu Wulmstorf auch aufgewachsen ist, mit der „Gruppendynamik“.

Später habe er dann seine Mitgliedschaft aus „Scham“ verschwiegen, heute bedauere er, dass er nicht offen damit umgegangen sei.

Tierschutzpartei sieht „massiven Vertrauensverlust“

Weil es bei der EU-Wahl keine Fünf-Prozent-Hürde wie bei Bundestagswahlen gegeben hatte, konnte die relativ kleine Tierschutzpartei mit einem Bundesergebnis von 1,4 Prozent einen Abgeordneten stellen. Nicht ahnend, dass Buschmann als junger Erwachsener in der rechten Partei engagiert war und sich dazu in den Jahren danach auch nicht geäußert hat. „Darin, dass dies nicht geschehen ist, und auch noch bis zum allerletzten Moment, als es sich schlussendlich nicht mehr leugnen ließ, abgestritten wurde, sehen wir einen massiven Vertrauensverlust“, heißt es nun in der Rücktrittsforderung der Tierschutzpartei.

Ob er seinen gut dotierten Posten tatsächlich aufgibt, ist indes noch offen: „Als jetzt unabhängiger Abgeordneter bedeutet das für mich, mehr Freiheit und auch mehr Zeit, mich auf meine Kernthemen wie Tierrechte, Umweltschutz sowie Menschenrechte zu konzentrieren“, meldete er am Mittwoch auf Facebook.