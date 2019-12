Meckelfeld. Die Ideen sind Michael Ränger nie ausgegangen. Immer wieder hat der Leiter der Musikschule Seevetal Dinge verändert, Projekte angeschoben und die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen gestärkt. Seit 25 Jahren steht er an der Spitze der Einrichtung. Ein Vierteljahrhundert, in dem sich die Bedingungen für den Instrumentalunterricht stark gewandelt haben.

Als der Leiter am 1. Januar 1995 seine Stelle antrat, lernten an der Musikschule etwa 500 Menschen ein Instrument. Heute sind es rund 2000 Schüler, die in verschiedenen Sparten und unter der Anleitung von etwa 50 Lehrern ihr musikalisches Talent ausleben. Dies sei vor allem dem Ideenreichtum von Michael Ränger zu verdanken, meinen Ute Lüdemann und Brigitte Sanne aus dem ehrenamtlichen Vorstand der Musikschule.

So führte er das Instrumenten-Karussell ein. In diesem Format können Schüler innerhalb eines Jahres acht unterschiedliche Instrumente kennenlernen. Er regte Kooperationen mit Grundschulen in der Gemeinde an, und Bläserklassen an Gymnasien, förderte den Aufbau der Tanzabteilung und die studienvorbereitende Ausbildung.

Jubilar absolvierte Studiengang „Elektronische Tasteninstrumente“

Der 1963 geborene Ränger studierte Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und absolvierte zudem den Studiengang Elektronische Tasteninstrumente. Mit verschiedenen Bands stand er auf der Bühne und war Mitglied in mehreren kammermusikalischen Besetzungen. Neben seinen Aufgaben als Musikschulleiter leitet er bundesweit Seminare und Workshops.

Ränger lotste die Mitarbeiter einst durch die Umstellungen, die das Internet mit sich brachte, und begleitete den Umzug von Fleestedt nach Meckelfeld. Er sucht stets den Kontakt zur Gemeinde und zu anderen Musikschulen. Damit die Musikschule auch in Zukunft ihren Stellenwert behält, will er sie noch stärker in den Alltag an Schulen einbinden.

Ganztagsschule rückt Musikunterricht immer weiter nach hinten

Das deutsche Schulrecht lässt Instrumentalunterricht am Vormittag in Grundschulen nicht zu. „Meine Vision ist, dass sich das ändert“, sagte Ränger, der sich als Beisitzer im Landesverband Niedersächsischer Musikschulen für dieses Thema einsetzt, vor einem Jahr im Abendblatt-Interview. „Die Kinder sind vormittags einfach konzentrierter als am späten Nachmittag oder frühen Abend.“ Durch die Ganztagsschule ist der Musikunterricht immer weiter nach hinten gerückt. Konnte früher um 14 Uhr der Blockflötenunterricht beginnen, sind viele Kinder heute bis 16 Uhr eingebunden.

Mit besonderen Projekten erweiterte Ränger den Wirkungskreis der Musikschule, sie nahm am „Musikland Niedersachsen“ teil und etablierte Angebote wie „Band plus“ und „Band Karussell“. Ein jährlicher Höhepunkt ist das Tanzspektakel in der Burg. Nicht zuletzt wird auch die Kooperation mit The Musical Company erfolgreich fortgeführt. Viele Akteure besuchen den Unterricht der Musikschule.