Tostedt. 6. Januar 1942, der japanische Angriff auf Pearl Harbor liegt wenige Wochen zurück, die USA sind im Krieg. Auf einem Platz des internationalen Guatemala Lawn Tennis Clubs wird der deutsche Kaufmann und Fabrikbesitzer Joseph Leber plötzlich verhaftet. Ihm bleibt eine halbe Stunde, um zwei Handkoffer zu packen. Dann geht es ins Polizeigebäude von Guatemala-City, wo er sich am Abend eben noch von seiner Hauswirtschafterin verabschieden kann.

Leber steht als feindlicher Ausländer auf einer der vorsorglich angefertigten Schwarzen Liste des FBI, wird ausgewiesen, per Zug zur Küste gebracht und landet nach einer Überfahrt unter US-Marineflagge in Florida. Seine Existenz, die er sich innerhalb von zwölf Jahren mit einem florierenden Baumwollhandel und einer Schuhfabrik aufgebaut hat, ist dahin. Eine Erfahrung, die ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen wird.

20.000 Deutsche werden vom amerikanischen Kontinent vertrieben

In Amerika ereilt rund 20.000 Deutsche neben Italienern und Japanern ein ähnliches Schicksal. Ein Viertel von ihnen wird in Südamerika aufgegriffen und aus ihrem Alltag gerissen. „Die Geschichte dieser Vertreibungen ist bislang kaum aufgearbeitet“, sagt Lebers Sohn Bernd, der sich als Soziologie-Professor von Tostedt aus wissenschaftlich mit Migration befasst und als Berater für das Auswärtige Amt tätig ist.

Mehr Licht kommt nun durch die Arbeit von zwei US-amerikanischen Dozenten an der Universität Erfurt in das Geschehen. Unter ihrer Regie und mit Unterstützung von Leber haben Studenten aktuell zu den West-Vertriebenen geforscht. Neben Leber werden sich ein weiterer Sohn und die Tochter eines Betroffenen Anfang Januar in Hamburg treffen und mit Michael Luick-Thrams diskutieren, einem der beiden Erfurter Dozenten. „Auch für die Amerikaner ist klar, dass das Vorgehen nicht durch das Völkerrecht gedeckt war. Es handelte sich schlichtweg um ein Kidnapping“, sagt Leber.

Überfahrt auf dem Passagierschiff „Drottningholm“

Sein Vater Joseph Leber kommt in Florida ins Camp Blanding, einem Ausbildungslager der US-Armee und Marine, das nun auch die Internierten beziehen. Nach sechs Monaten geht es weiter nach New York und von dort Anfang Juli 1942 über den Atlantik. Das Passagierschiff „Drottningholm“, das die USA für die Rückführung einsetzen, fährt für das neutrale Schweden unter Rot-Kreuz-Flagge. Ankunftshafen ist Malmö. Von dort erreicht Leber Stettin und schließlich seinen Heimatort Tiengen in Süddeutschland. Weil er sich wie alle Vertriebenen verpflichten muss, nicht in die Wehrmacht einzutreten, wird er Manager in einer Aluminium-Fabrik in Singen.

„Die Amerikaner haben diese Transporte und den anschließenden Austausch der Menschen gegen von den Nationalsozialisten in Deutschland inhaftierte US-Bürger bis zum Kriegsende fortgesetzt“, hat Bernd Leber recherchiert, der seit 1993 in Tostedt wohnt und sich dort in der Arbeit mit Flüchtlingen engagiert. Die südamerikanischen Staaten, die flächendeckend Deutschland den Krieg erklärt hatten, hatten nach dem Abschieben zudem leichten Zugriff auf die zwangsweise zurückgelassenen Immobilien und Vermögen.

„Mein Vater war häufig deprimiert, unzufrieden und frustriert“

Joseph Leber arbeitet nach Kriegsende, nachdem er seinen Job in der Aluminiumfabrik aufgegeben hat, zwar wieder als Baumwollkaufmann und nimmt seinen Sohn mit, wenn er Spinnereien in Baden-Württemberg seine Ware anbietet. Doch an sein bisheriges Leben kann er im Nachkriegsdeutschland nicht anschließen. Aus Guatemala erfährt er, dass sein Vermögen unwiederbringlich verloren ist. Als Lastenausgleich werden ihm ganze 2500 D-Mark zugesprochen. „Ich habe meinen Vater häufig deprimiert erlebt, unzufrieden und frustriert über den ungewollten, unverschuldeten Wendepunkt in seinem Leben“, sagt Leber. Der Vater stirbt 1965 in Tiengen.

In den Jahren zuvor hat er seinen Sohn gegen dessen Willen nach der Mittleren Reife aus der Schule genommen und ihn 1961 in eine Lehrstelle im örtlichen Finanzamt vermittelt. Das fußt offensichtlich auf der Erfahrung, im Ausland plötzlich nicht mehr handlungsfähig zu sein. „Daher sollte ich beruflich kein Risiko eingehen, eine sichere Pension anstreben und möglichst nahe am Wohnort arbeiten“, sagt Leber.

Der Sohn ist heute als Berater international unterwegs

Doch der Junge bricht aus, geht zunächst zur Bundeswehr, studiert Soziale Arbeit in München, später Soziologie in Berlin, bleibt nach einem ersten Projekt in Gambia zwölf Jahre lang in Afrika und ist heute noch mit 75 Jahren 50 bis 100 Tage im Jahr international als Berater unterwegs. „Mein Vater“, so sein Fazit, „hätte mir davon abgeraten. Aber seine Erzählungen von Guatemala sowie von New York und Kolumbien, wo er zuvor war, haben mich wohl geprägt.“

Im Januar wird sich nun für die Familie ein Kreis schließen. Zum ersten Mal wird Leber gemeinsam mit seiner Frau Mechthild und seinem Sohn Hannes für drei Wochen nach Guatemala reisen. Zur Familie der ehemaligen Hauswirtschafterin seines Vaters besteht Kontakt. Ihre Tochter Shanila Fortin hat Erinnerungsstücke an José, wie er genannt wurde, aufbewahrt. So dient ihr ein alter Schreibtisch mit gekürzten Beinen als Couchtisch. Mit dem Besuch soll die Verbindung zu den Nachkommen der Menschen, die das Leben von Joseph Leber in Guatemala geprägt haben, gefestigt werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Ansprüche zu erheben.

Familie plant Reise nach Guatemala für Januar

Selbst die Übergabe eines Grundstückes, das Vater Leber in Kolumbien erworben hatte, an bereits dort siedelnde Landlose ist gescheitert. „Das lässt sich von Deutschland aus nicht regeln, zumal horrende Kosten für Anwälte auf uns zukommen würden“, sagt Leber.

Doch er kann sich gut vorstellen, nun ein Buch über seinen Vater in Angriff zu nehmen. Es würde das Kapitel dieser Vertreibung verdeutlichen. Reichlich Material liegt nach den inzwischen zehnjährigen Recherchen von Leber vor. Darunter befindet sich auch ein Fazit von Lebers Hauswirtschafterin Trinidad Fortin. Sie beschreibt den Senior José als „einen Mann, den man nicht vergißt.“