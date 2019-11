Hamburg/Mienenbüttel. Razzia bei der stark umstrittenen Hamburger Firma LPT: Seit 10 Uhr am Montagmorgen durchsuchen Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft die Räume des Labors in Mienenbüttel im Kreis Harburg, das wegen der dortigen Tierversuche in die Kritik geraten war. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Landkreis Harburg auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft Stade will nach Abschluss der Aktion weitere Informationen bekannt geben.

Bereits vor der Razzia war bekannt geworden, dass die Ermittler mögliche Straftaten prüfen. LPT betreibt drei Tierversuchslabore, eines davon in Mienenbüttel. Dort hatte der Verein "Soko Tierschutz" einen Aktivisten als Mitarbeiter eingeschleust, der unter anderem blutende Hunde und schreiende Affen in der Einrichtung filmte. Die Aufnahmen lösten eine Welle des Protests aus.

Anzeige wegen gefälschter Berichte

Durch einen Bericht des ARD-Magazins "Fakt" wurden zudem Vorwürfe öffentlich, nach der LPT möglicherweise Medikamentenstudien an Ratten gefälscht haben könnte. In dem Beitrag behauptet etwa eine ehemalige Mitarbeiterin des Laborhauptstandorts in Hamburg-Neugraben, sie sei dazu „angehalten worden“, Ergebnisse zur Wirkung von Arzneien „zu verbessern“, wenn diese nicht den Erwartungen der Kunden entsprachen. Ähnlich äußert sich eine weitere ehemalige Mitarbeiterin, die zudem behauptet: „Es wurde den Auftraggebern nicht mitgeteilt, dass da gepfuscht worden ist.“

Als Reaktion hatte die zuständige Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Strafanzeige gegen die Firma „wegen des Verdachts auf Betrug und aller in Betracht kommenden Delikte“ erstattet. „Die Ereignisse werfen Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von LPT auf“, teilte die Behörde mit. Von der Klärung der Vorwürfe werde die Genehmigung weiterer Tierversuchsanträge der Firma abhängen.

Das könnte Sie auch interessieren:

LPT-Tierversuchslabor soll 2020 schließen

Zuletzt waren 15.000 Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen, um angesichts der Bilder aus Mienenbüttel für ein Ende von Tierversuchen zu protestieren. Tausende Menschen hielten Pappschilder in die Höhe, mit Aufschriften wie: „Wenn Tiere sprechen könnten, würde die Menschheit weinen“ – und mit Appellen wie diesem: „Lasst uns die Tiere aus der Folterkammer holen.“ Eine Gruppe skandierte: „Schande, Schande, Mörderbande.“ Auch der rot-grüne Senat in Hamburg war bereits wegen eines Tierversuchlabors am UKE in die Kritik geraten.

Demo gegen LPT-Versuchslabor:

Die Demonstranten hatten teils drastische Plakate dabei. Foto: picture alliance/dpa

Zu der Demonstration gegen das LPT-Versuchslabor in Hamburg kamen am Sonnabend rund 7300 Teilnehmer. Foto: picture alliance/dpa

"Fleisch ist Mord" stand auf diesem. Foto: picture alliance/dpa

Viele Teilnehmer waren mit Regenschirmen unterwegs. Foto: picture alliance/dpa

Weitere Plakate Foto: picture alliance/dpa



Die Demonstranten fordern einen Stopp der Tierversuche. Foto: picture alliance/dpa

Das Labor soll nach ihrer Auffassung dichtgemacht werden. Foto: picture alliance/dpa

Diese Demonstrantin hatte Stofftiere in einem Käfig dabei. Foto: JOTO

Die Vorwürfe gegen das Labor wiegen schwer. Foto: JOTO

Zur Demo kamen viel mehr Teilnehmer als erwartet. Foto: JOTO



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: JOTO

Das Leid der Tiere stand im Mittelpunkt. Foto: JOTO

Am Abend hileten die Tierschützer noch eine Mahnwache vor dem Labor ab. Foto: JOTO

Hierzu kamen noch einmal rund 700 Menschen. Foto: JOTO

Sie verharrten in Stille. Foto: JOTO



Das LPT-Labor in Mienenbüttel soll nach Angaben der Firma im Jahr 2020 geschlossen werden. "Wir werden nicht innehalten, bis alle drei Labore dichtgemacht werden“, sagte der Vereinsgründer Friedrich Mülln. Die Firma LPT hat noch nicht öffentlich auf die aktuelle Razzia reagiert.