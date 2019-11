Winsen/Jesteburg. Der Landkreis Harburg will die Kunststätte Bossard in Jesteburg deutlich aufwerten und ausbauen. In den kommenden vier Jahren sollen mehr als zehn Millionen Euro investiert werden. Die Hälfte der Summe, 5,38 Millionen Euro, hat vor wenigen Tagen der Bund bereitgestellt. Die zweite Hälfte der Summe muss nun im Landkreis kofinanziert werden. „Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass uns ein so hoher Betrag zuerkannt wurde“, sagte Landrat Rainer Rempe am Montag und bedankte sich bei den beiden lokalen Bundestagsabgeordneten Svenja Stadler (SPD) und Michael Grosse-Brömer (CDU). „Ohne die Förderung hätten wir im Stiftungsrat nicht weiter über das Projekt nachdenken brauchen“, so Rempe, der dem Gremium vorsitzt.

Der Kreis will für Sponsoren werben

Der Kreis will jetzt mit der Zusage aus Berlin im Rücken um Förderer und Sponsoren werben. Dafür kommen neben dem Land auch Stiftungen in Frage. Der Landrat versicherte aber, dass auch der Kreis „etwas dazu tun“ müsse. Auf eine Summe wollte sich Rempe jedoch nicht festlegen. Schließlich stehen derzeit noch die Beratungen für die Haushalte 2020/2021 an. Nur so viel: Mit dem neuen Konzept für die Kunststätte soll die Zahl der Besucher von derzeit 12.000 im Jahr auf zunächst 20.000 bis 25.000 steigen.

Rolf Wiese hat ein Konzept erstellt

Für den Neustart der Einrichtung hatte die Kreisverwaltung Rolf Wiese, den ehemaligen Leiter des Kiekeberg-Museums angesprochen, der rasch zusagte, ein Konzept zu erarbeiten. Unter dem Titel „Bossard neu denken“ hat Wiese fünf Themen zusammengefasst.

So soll ein Ausstellungsgebäude entstehen, in dem große Sonderausstellungen möglich werden. Zudem ist in einem neuen Atelier eine ständige Ausstellung über das Wirken des Künstlers und Hamburger Professors Johann Michael Bossard und seiner Frau Jutta Bossard (siehe Infokasten) vorgesehen.

Aktionsprogramm soll Besucher locken

Es soll ein Aktionsprogramm für Sommer und Winter geben und schließlich ein Kunst-Park-Platz mit 350 Stellplätzen und dort aufgestellten Kunstwerken entstehen. Wichtig seien die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, E-Ladesäulen sowie Abstellplätze für Fahrräder. „Derzeit führt die Anfahrt über eine dunkle Straße mit Löchern. Das lässt sich verbessern“, sagte Wiese.

Café, Museumsladen und ein Spielplatz

Für das neue Gebäude sind im Erdgeschoss ein Café und ein Museumsladen, drei Ausstellungsräume, ein Indoor-Spielplatz zum Thema Bauen und sogar ein Wasserlauf geplant. Daran entlang soll die Lebensgeschichte der Bossards erzählt werden. So hatte Professor Bossard seiner ehemaligen Schülerin Jutta seinen Heiratsantrag am Wasser gemacht.

Im Obergeschoss des Hauses soll über die Kunst in der Heide und andere Künstler-Kolonien informiert werden. Bei den Planungen habe der Architekt eine Mulde auf dem Gelände einbezogen, so dass bei dem zweigeschossigen Neubau nur ein Geschoss zu sehen ist. „Für das Haus sind verschiedene Fassaden-Typen möglich“, erläuterte Wiese.

Fraktionen sind grundsätzlich für das Projekt

Zu der kurzfristig anberaumten Konferenz nach der Förderentscheidung waren alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag gekommen. Es besteht ein weitgehende Konsens, sich für das Projekt einzusetzen. Zwar wurde mehrfach auf die Herausforderung der Finanzierung hingewiesen. Sie wird aber nicht als unmöglich angesehen. „Wir glauben, wir kriegen auch den Rest gewuppt“, sagte Hans-Heinrich Aldag (CDU). In jedem Fall soll die Anlage künftig für eine breitere Öffentlichkeit hergerichtet und bekannter werden. Derzeit fehlt es an jungen Familien mit Kindern als Besucher.

Lediglich die Grünen haben Bedenken

Zunächst skeptisch äußerte sich Ruth Alpers (Grüne), zumal der Ausbau erst am gestrigen Montagabend in der Fraktion besprochen wurde. „Für uns ist das Thema Bossard schwieriger als für die anderen Fraktionen“, sagte Alpers und verwies auf die anstehenden Haushaltsberatungen. Auch für SPD-Fraktionschef Tobias Handtke darf der „Bossard nicht über allem stehen“ . Die SPD sieht Themen wie Schulbau, Ärzteförderung und Verkehr als Schwerpunkte. „Wir müssen uns an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren.“

Die Bundesförderung sei eine einmalige Chance, die nun genutzt werden soll, fasste Landrat Rempe zum Abschluss zusammen. „Wir sind ein wirtschaftlich starker Landkreis, der bislang nicht dadurch aufgefallen ist, Kunst und Kultur zu viel Raum zu geben. Wir haben aber mit der Kunststätte Bossard etwas, das herausragend ist. Das können wir nun für unterschiedliche Zielgruppen, für die Menschen hier sowie für Touristen erschließen.“