Winsen. Dämpfer für das Projekt eines Naturbades im Eckermannpark: Im Kulturausschuss gab es bei drei Abstimmungen, mit denen das Vorhaben vorangebracht werden sollen, jeweils ein Patt. Vier Ja- und vier Nein-Stimmen führten im Ergebnis dazu, dass alles abgelehnt wurde. Nun steht die nächste Entscheidung im Verwaltungsausschuss am 5. Dezember an. Schon vor den Abstimmungen hatten sich die Politiker dafür ausgesprochen, das Thema noch im Rat zu diskutieren. Er tagt am 12. Dezember.

Mittel von knapp 191.000 Euro werden vorerst nicht eingestellt

Im Einzelnen ging es am Dienstagabend darum, Architekten- und Ingenieurleistungen auszuschreiben, Aufträge für Gutachten zu vergeben und die entsprechenden Mittel in den Haushalt 2020 einzustellen. Insgesamt waren knapp 191.000 Euro dafür vorgesehen. Diese Entscheidung hätte ohne den Rat getroffen werden können. Doch nun wurde das Gremium mit einbezogen.

Die Verwaltung hatte empfohlen, für 2020 verschiedenen Planungen vorzunehmen. Dazu zählen die Erschließung für den Verkehr, das Prüfen der Tragfähigkeit der vorhandenen befestigten Flächen, Baugrundgutachten sowie das Abklären des Grundwasserstandes und der Wasserqualität. Alles wurde jetzt aber erst einmal auf Eis gelegt.

Kosten für den Bau des Bades werden auf 2,8 Millionen Euro geschätzt

Noch Anfang September hatten die beiden Büros Polyplan und das Planungsbüro Kreikenbaum & Heinemann dem Kulturausschuss in einer Sondersitzung die Möglichkeiten für das Projekt vorgestellt. Derzeit wird allein für den Bau des Bades mit Kosten von 2,8 Millionen Euro gerechnet. Dazu käme dann noch die Erschließung. Schon vor zwei Jahren hatte der Ausschuss angeregt, dass Bürger ihre Ideen für den Park in die Planungen einbringen sollten.

Ein Grillplatz, eine Riesenrutsche und ein Saunabereich wären möglich

Das Bad soll nach den bisherigen Vorschlägen vor allem auf Tagesbesucher abzielen, die sich mit der Familie an einem Sommertag erholen wollen oder einen Strandurlaub suchen, ohne bis an die Ost- oder Nordsee fahren zu müssen. Dafür sollte es gleich neben dem 3560 Quadratmeter großen, bis zu drei Meter tiefen Becken ein Strand von 1540 Quadratmetern geben. In der Präsentation von Polyplan wurde darauf verwiesen, dass vor allem Angebote gemacht werden sollen, die es in den anderen Frei- oder Hallenbädern in der Region nicht gibt. Dazu gehören neben dem Strand ein Grillplatz, eine biologische Wasseraufbereitung, Massagedüsen- und liegen, eine Riesenrutsche und ein Saunabereich. Möglicherweise könnte das Bad im Winter zur Schlittschuhbahn werden.

Bürgermeister André Wiese gilt als Befürworter des Projektes. Er hatte am Dienstagabend an der Sitzung des Kulturausschusses teilgenommen. Dort hat er aber im Gegensatz zum Verwaltungsausschuss kein Stimmrecht. Wiese sieht in dem Naturbad eine finanzierbare Ankernutzung für den Park. In der Region um Winsen besuchten nach Informationen von Polyplan zuletzt knapp 47.000 Menschen eines der Freibäder.