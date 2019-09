Fischbek. An das leise Surren von Elektroautos hat man sich mittlerweile im Straßenverkehr gewöhnt — aber funktioniert Elektromobilität auch bei Flugzeugen? Die Antwort auf diese Frage findet man seit wenigen Wochen auf dem Segelflugplatz in der Fischbeker Heide: Ein äußerlich eher kleines, kompaktes und einsitziges Segelflugzeug ist der neueste Zugang des dortigen Clubs: Die „LAK-17B FES mini“ fällt zunächst mit ihren gebogenen Flügelspitzen auf, die an moderne Verkehrsflugzeuge erinnern. Erst bei näherem Hinsehen entdeckt man dann die für Laien erstaunlich kleinen Propeller, die sich glatt an die Nase schmiegen und erst beim Starten ausklappen.

Die beiden Batterien wiegen jeweils nur 16 Kilogramm

Mit zwei jeweils nur 16 Kilogramm schweren Batterien und einem 30-PS-Elektromotor kann die „D-KOYA“ bei einer Reisegeschwindigkeit von rund 95 Kilometern pro Stunde fast 100 Kilometer in der Luft bleiben. Und der Motor schafft es auch, dass der Segelflugpilot ohne Winde oder den Schlepp durch einen Motorsegler in der Heide starten kann. Elektromotoren als „Heimkehrhilfe“ in der Luft gibt es in der Segelfliegerei zwar hin und wieder schon, die „Eigenstartfähigkeit“ ist nun der nächste Schritt in der Entwicklung. Als Vereinsflugzeug dieser Art ist der Fischbeker Flieger damit einer der ersten deutschen überhaupt und der erste in Norddeutschland, sagt Torben Jacob, der Flugzeugbau-Ingenieur und technischer Leiter im Segelflugclub Fischbek ist: „Das bringt uns viele Vorteile - aber wir wollen auch zeigen, was heute schon geht“, so Jacob.

Schon 1910 testeten Flugpioniere in Fischbek neue „Apparate“

Und damit knüpft der Club an die mehr als 100-jährige Tradition des Fliegens in der Fischbeker Heide an. 1910 erprobte hier bereits der Harburger Fahrradhändler Gottlieb Rost erste motorangetriebene „Flugapparate“. Und so wie solche Flugpioniere damals erste wichtige Erfahrungen für eine neue Technik sammelten, so kommen bis heute immer wieder Innovationen auch von Tüftlern oder Hobbyfliegern.

Das erste Mal, dass beispielsweise moderne, leichte Kohlenfaser-Teile (CFK) in Flugzeugen verbaut wurden, war in den 1970er Jahren in einem Segelflugzeug der Uni Braunschweig. Heute ist CFK einer der wichtigsten Werkstoffe im Flugzeugbau. Auch Elektromotoren gibt es längst nicht nur bei Segelfliegern. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce entwickelt erste Antriebe, in Skandinavien, so sagt Flugzeugbau-Ingenieur Jacob, werden in fünf bis zehn Jahren etliche kleinere Regionalflieger mit bis zu 19 Sitzen batterie-elektrisch unterwegs sein.

Zwei neue Wege kennzeichnen den modernen Flugzeugbau

Bei größeren Passiergier-Flugzeugen hingegen läuft seiner Einschätzung nach die Entwicklung eher zu künstlich produzierten Kraftstoffen, zu deren Herstellung man Energie aus Windkraft- oder Solaranlagen und Co 2 aus der Luft benötigt und damit klimaneutralen Sprit bekommt. „Technisch machbar ist das und damit auch realisierbar“, sagt Jacob.

Und technisch machbar erschien ihm vor einigen Jahren eben auch die Kombination aus umweltfreundlichem Antrieb und anderen Vorteilen der E-Mobilität in der Hobbyfliegerei. „Das passt perfekt zum Segelfliegen“, so Jacob. Dabei komme es eben darauf an, dass der Pilot warme Aufwinde nutzen kann, die ihn in die Höhe bringen. Dann sinkt er leicht ab und muss den nächsten Auftrieb suchen, der vom aufgewärmten Boden aufsteigt.

Pilot kann sich mit dem E-Motor „wegmogeln“

Das Fischbeker Fluggelände hat dabei aber mit zwei Einschränkungen zu kämpfen: Zum einen ist wegen der Nähe des großen Flughafens in der Regel die Flughöhe beschränkt, zum anderen sind Aufwinde in Richtung Lüneburger Heide ausgeprägter. Unabhängig vom Windenbetrieb kann sich mit dem kleinen E-Flieger nun ein Pilot zunächst von Fischbek „wegmogeln“ und dann später den Motor ausschalten. Und der E-Antrieb bietet eine Hilfe, wenn man es sonst nicht zurückschaffen würde. Alles vergleichbar mit einem Außenborder beim Segelboot, den man meistens auch nur für Hafen-Manöver nutzt. Wobei ein E-Antrieb wesentlich einfacher und sicherer sei, als ein ausklappbarer Verbrennungsmotor, wie es sie in der Segelfliegerei auch gibt.

Strom soll bald selbst produziert werden

Aber der Fischbeker E-Flieger ist eben auch mehr,als eine sichere und einfache Hilfe für Hobbyflieger: Der „nächste logische Schritt“ , so Jacob, wäre nun eine Solaranlage auf dem Hallendach, um die Akkus aufzuladen und allein mit rein selbst erzeugtem Strom fliegen zu können. „Und das ist doch passend für den Betrieb in einem Naturschutzgebiet und vor dem Hintergrund der Fridays-for-Future-Generation“, meint der Flugzeugbau-Ingenieur, der an eine große Zukunft der E-Fliegerei glaubt. „Was wir jetzt gemacht haben – das ist erst der Anfang“, sagt er.