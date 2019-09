Hanstedt. Der Kulturverein Romantischer Kreis hat wieder eine Zukunft: Mit einem neuen vierköpfigen Vorstand, einem Programm im Vorbereitung, vor alle aber einem neuen Konzept. Dafür stehen die neue Vorsitzende Saskia Reher und ihre beiden Vertreter Hans-Jürgen Meyer und Wolf Böckler sowie Heide Burmester als Kassenwartin. Reher leitet seit Anfang des Jahres die Musikschule Samtgemeinde Hanstedt. Meyer und Böckler sind Hobby-Musiker, Burmester ausgebildete Kauffrau und langjähriges Mitglied des Vereins. Dabei hatte dem Verein bis zum Sommer noch das Aus gedroht. Der Hintergrund: Der gesamte alte Vorstand wollte im 40. Jahr seit der Gründung im Jahr 1979 nicht mehr wieder antreten.

„Wir wollen uns für junge Leute und Menschen zwischen 40 und 60 öffnen.“

Das neue Team hatte Ende August bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den entscheidenden Schritt gewagt und sich zu Wahl gestellt. Das Quartett wurde einstimmig gewählt. Sie stehen nun 75 Vereinsmitgliedern vor, darunter zehn Aktiven. „Unsere Mitglieder und auch unser Publikum sind eher im Rentenalter“, sagt Reher. „Wir wollen uns jetzt für junge Leute und Menschen zwischen 40 und 60 öffnen.“

Zwar sind die Arbeiten für das Programm, das im ersten Quartal 2020 beginnen soll, noch nicht abgeschlossen. Klar ist aber: Am 3. Oktober wird es das erste Musikertreffen in der Kulturbäckerei mitten in Hanstedt geben.

Monatlich sind Musikertreffen in der Kulturbäckerei geplant

Diese Treffen sollen zu einem zentralen Bestandteil der Arbeit des Vereins werden. Geplant ist, künftig an jedem ersten Donnerstag im Monat in die ehemalige, zum Orts-Treffpunkt umgestalteten Bäckerei einzuladen. „Dorthin sollen alle Menschen kommen, die sich in welcher Forma auch immer mit Musik befassen“, sagt Wolf Böckler, der 3. Vorsitzende. Dazu zählt er neben den Musikern Sänger, Songwriter, Komponisten und Texter sowie Moderatoren. Aus den Treffen können sich dann neue Gruppen bilden, die zusammen üben und eigene Projekte in Angriff nehmen. Die Termine sollen zudem eine Sprechstunde für Fragen an den Verein sein. „Bei ihnen wird immer mindestens ein Vorstandsmitglied vor Ort sein“, verspricht Böckler.

Der Verein will vor allem Musikinteressierte aus der Samtgemeinde Hanstedt zusammenbringen, schaut aber auch über deren Grenzen hinaus „Die Samtgemeinde hat gut 14.000 Einwohner. Wenn sich drei Prozent von ihnen mit Musik befassen, ergibt das ein Potenziel von mehreren hundert Menschen“, rechnet Böckler vor.

Verein bietet Übungsräume, Auftrittsmöglichkeiten und Kontakt zu Veranstaltern

Für sie kann der Verein Übungsräume, Auftrittsmöglichkeiten, Instrumente, die notwendige Technik und nicht zuletzt Kontakte zu Veranstaltern bieten. Neben der Kulturbäckerei kann der Verein auf den Geidenhof und das alte Küsterhaus zurückgreifen. Die beiden letztgenannten Veranstaltungsstätten wurden auch zuvor schon vom Romantischen Kreis genutzt.

Für Auftritte und Konzerte denkt der Vorstand derzeit über zwei unterschiedliche Angebote nach. Da sind zum einen Termine, an denen sich vor allem vor Ort bekannte Menschen zusammentun können, die einen Abend gestalten wollen. „Sie könnten dann mit einzelnen kürzeren Auftritten ein zusammenhängendes Programm anbieten“, erklärt Böckler.

Viel Mal im Jahr sollen Profimusiker auftreten

Konzerte von Profimusikern sind vier Mal im Jahr geplant. War der Verein bislang auf klassische Musik ausgerichtet, soll das nicht das einzige Thema bleiben. Das ergibt sich schon aus dem Interesse der beiden stellvertretenden Vorsitzenden Meyer und Böckler, die sich am Klavier sowie an Gitarre und Schlagzeug mit moderner Musik befassen. Weil aber noch keine Vereinbarungen getroffen wurden, hält sich der Vorstand mit Ankündigungen noch zurück.

Klar ist: Allein in der Musikschule sind 16 Lehrer tätig, die rund 500 Schüler unterrichten. Schon daraus ergibt sich ein Potenzial, von dem der Kulturverein profitieren könnte. „Interesse“, versichert Reher, „habe ich dort in jedem Fall schon ausgemacht.