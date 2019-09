Stade/Hamburg. Dieser Fall beschäftigt nicht nur die Ermittler, sondern auch die Zuschauer von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Denn nachdem das ZDF in der letzten Folge seiner Kriminalsendung (18. September/4,59 Millionen Zuschauer) das Echtbild einer männlichen Wasserleiche aus der Elbe bei Stade-Abbenfleth rund 60 Kilometer nordöstlich von Hamburg zeigte, ist unter den Fans des TV-Formats eine Debatte über die ethische Herangehensweise an entsprechend geartete Öffentlichkeitsfahndungen entbrannt.

"Ich möchte Sie warnen!", sagte "Aktenzeichen"-Moderator Rudi Cerne unmittelbar vor der Einspielung des brisanten Bilds. "Ich weiß, so ein Anblick ist nicht einfach zu ertragen." Für die Ermittlungen sei die Veröffentlichung des Leichenfotos jedoch äußerst wichtig. "Wir zeigen es jetzt mit der entsprechenden Beschreibung des Mannes, fuhr Cerne fort – und dann legte sich das fahle Haupt des toten Mannes auch schon großflächig über den Bildschirm.

Um diesen Fall geht es:

Männliche Leiche wird am 10. August 2019 bei Stade-Abbenfleth aus der Elbe geborgen

Die Identität des Toten ist weiterhin unklar

Die Polizei sucht mit einem Echtbild der Wasserleiche nach Hinweisen

"Aktenzeichen XY ... ungelöst" (ZDF) nimmt den Fall auf und zeigt das Bild

Zuschauer diskutieren über die Veröffentlichung des Fotos

Debatte um Zumutung des Leichenbilds

Einige Zuschauer empfanden dieses Vorgehen tatsächlich als Zumutung. "Ich war nicht vorbereitet, dass ich das Bild einer Leiche sehe", klagte einer auf der Facebookseite der ZDF-Sendung. Doch im Laufe der Debatte verschob sich der Tenor – die meisten Kommentare waren sowohl der Polizei als auch den "Aktenzeichen"-Verantwortlichen wohlgesonnen. "Also ich finde es gut, dass so ein Foto zu Ermittlungszwecken gezeigt wird, es war auch nicht so furchtbar anzusehen", schrieb eine Nutzerin: "Für Kinder ist so eine Sendung sowieso nicht gedacht."

Ein Mantrailer-Hund im Einsatz bei Stade-Abbenfelth.

Foto: Polizei Stade / HA

"Mein Gott. Das Bild des Mannes war vorher schon in etlichen Zeitungen und im Internet zu sehen", schrieb ein anderer. In einem weiteren Kommentar hieß es: "Ich habe die Sendung auch gesehen und war überrascht, dass das Bild tatsächlich gezeigt wurde, aber ich war über den Anblick letztlich nicht schockiert. Tod und Sterben haben halt in unserer heutigen Gesellschaft keinen Platz und man möchte das generell nicht sehen. Vielleicht sind deswegen so viele entsetzt."

Obduktion: Mann starb durch Sprengsatz

Das Foto ist derweil auch anderthalb Monate nach dem Leichenfund vom 10. August weiter auf der Presseseite der Polizei Stade zu sehen. Denn noch immer fehlen den Ermittlern entscheidende Hinweise auf die Identität des Opfers. Der Fall ist ohnehin mysteriös, Rudi Cerne kündigte ihn als "unglaubliche Geschichte" an, "bei der die Kripo Stade vor einem großen Rätsel steht".

Das Bild der Wasserleiche auf der Polizeiseite

Der Mann war an jenem Sonnabend gegen 18.30 Uhr am Strand von Abbenfleth aus der Elbe geborgen worden. Bei ihm wurde ein selbst gebauter Sprengsatz gefunden – die Obduktion ergab, dass der kräftige Mann im flachen Wasser durch eine Explosion ums Leben gekommen war. Die Ermittler halten auch einen Unglücksfall weiter für möglich.

Die Merkmale des Toten von Stade-Abbenfleth:

Der Tote ist ca. 190 cm groß

Er ist etwa 100 kg schwer

Er hat dunkle Haare

Zum Todeszeitpunkt trug er ein graues Poloshirt mit der Aufschrift "HEAD"

Hinweise an die Polizei Stade unter Telefon 04141/ 102 215

Können Schalke-Fans helfen?

Kurz vor seinem Ableben hatte der Mann am Elbufer noch zwei Spaziergänger auf ihre Hunde angesprochen. Wenig später hörten Zeugen dann einen lauten Knall und sahen über dem Elbwatt eine Rauchwolke aufsteigen. Daraufhin entdeckten sie den leblosen Mann. Wie dieser überhaupt nach Abbenfleth gekommen war, ist ein weiterer ungeklärter Aspekt. Ein zu ihm passendes Fahrzeug konnte trotz intensiver Suche mit Mantrailhunden und einer Drohne bisher nicht aufgefunden werden.

Auch mit Hilfe einer Drohne versuchte die Polizei, Erkenntnisse über dem Fall zu erlangen.

Foto: Polizei Stade

Einen weiteren möglichen Ermittlungsansatz lieferte in diesem Punkt derweil ebenfalls eine Facebook-Nutzerin. "Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, in der überregionalen Sendung darauf hin zu weisen, dass an diesem Tag viele Fußballfans die nahe Hauptstraße L111 durchfahren haben", schrieb diese. Dort habe an jenem Nachmittag schließlich Regionalligist SV Drochtersen/Assel im DFB-Pokal gegen Schalke 04 gespielt. "Vielleicht ist der Unbekannte bei Fans mitgefahren?", warf die Frau ein.

Info: Die nächste Folge "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sendet das ZDF am Mittwoch, den 9. Oktober 2019 (20.15 Uhr). Die vergangene Folge vom 18. September ist noch bis zum 25. September in der ZDF-Mediathek zu sehen.