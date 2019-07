Schneverdingen. Der Kulturverein Schneverdingen und das Kino Lichtspiel wirken mit beim Sommercamp Tibetischen Zentrum Lünzen. Noch bis zum 4. August findet das Camp im Buddhistischen Meditationshaus des Tibetischen Zentrums statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung zeigen gemeinsam mit dem Buddhistischen Meditationshaus für Teilnehmer des Sommercamps und für Besucher aus Schneverdingen und Umgebung auf dem Camp-Gelände den Kinofilm „Green Book“. Die Vorstellung wird im Besucherzelt präsentiert. Für die Schuhe stehen vor dem Zelt Schuhschränke bereit, die Veranstalter empfehlen außerdem, Sitzkissen mitzubringen.

Eine Tour durch den rassistischen Süden der USA

„Green Book – eine besondere Freundschaft“, veröffentlicht 2018, ist ein oscarprämiertes Roadmovie über den schwarzen Pianisten Don Shirley und dessen weißen Chauffeur Tony Lip, die durch den rassistischen Süden der USA touren. Die stärksten Storys schreibt bekanntlich das Leben. So wie diese um einen latent rassistischen Einfaltspinsel, der in den 60er-Jahren als Chauffeur für einen sehr gebildeten, schwarzen Musiker anheuert.

Die Tour führt in den tiefsten Süden der USA – und die Abgründe der alltäglichen Diskriminierung. Aus dem ungleichen Duo werden alsbald ziemlich beste Freunde. In diese Freundschaft eingeschlossen wird auch der Zuschauer. Die beiden Helden (Viggo Mortensen, Mahershala Ali) haben durchaus ihre Ecken und Kanten. Ihrem unglaublichen Charme wird man freilich kaum widerstehen. Ebenso wenig der warmherzigen Botschaft. In Zeiten von Hass und Häme werden humanistische, bewegende Filme zu publikumsträchtigen Leuchttürmen auf der Leinwand.

Kinoabend mit „Green Book – eine besondere Freundschaft “, Dienstag, 30. Juli, 20 Uhr, Buddhistisches Meditationshaus des Tibetischen Zentrum, Lünzener Str. 4, Schneverdingen-Lünzen, Eintritt 6 Euro (kein Vorverkauf, nur Abendkasse)

Mehr zum Sommercamp unter www.tibet.de