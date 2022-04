Ostsee: Wetter trübt Start in die Osterfeiertage an den Küsten ein

Ostern an der Ostsee: Travemünde – mit Regenschirmen sind Spaziergänger an der Trave vor dem Traditionssegler "Passat" unterwegs. Mit Regen, kräftigem Wind und Temperaturen um die sieben Grad zeigt sich das Wetter am Karfreitag in Norddeutschland von seiner unfreundlichen Seite.