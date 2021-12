Sylt: Bunte Punkte in Westerland lösen sich bereits auf

Die bunten Markierungen in den Begegnungszonen in Westerland lösen sich teilweise.

Westerland/Sylt. Die roten und gelben Punkte an mehreren stark frequentierten Kreuzungen in Westerland auf Sylt sorgen seit kurzem für viel Aufmerksamkeit – und für Kritik. Sie sollen alle Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass sie besonders gut achtgeben müssen, denn in der Sylter Inselhauptstadt hat ein voraussichtlich zeitlich begrenzter Verkehrsversuch begonnen. Dieser sieht vor, dass sich Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger, aber auch der öffentliche Nahverkehr den Platz gleichberechtigt in sogenannten Begegnungszonen teilen – ganz ohne Ampeln und Zebrastreifen.

Zur Kritik im Vorfeld gesellt sich nun eine gewisse Häme, denn viele der farbigen Markierungen lösen sich bereits wieder. Beim zuständigen Bauamt auf Sylt heißt es: „Bei geeigneter Witterung werden noch Nacharbeiten durchgeführt, da während der Ausführung Regen einsetzte und die Farbe deshalb nicht überall optimal haften konnte.“

Bunte Punkte in Westerland lösen sich auf: Grünen-Politiker gelassen

Roland Klockenhoff (Grüne), Vorsitzender des Umwelt-, Küsten- und Verkehrsausschusses der Gemeinde Sylt, pocht auf etwas mehr Gelassenheit in der Bevölkerung: „An neue Sachen muss man sich gewöhnen, ich sehe das ganz locker.“ Die beauftragte Firma habe offenbar eine Farbe benutzt, die auf Asphalt halten sollte. Nun hafte sie nicht so gut und das werde ausgebessert. Grundsätzlich sei der Verkehrsversuch aber eine gute Sache, „weil wir uns auf der Insel über den Verkehr Gedanken machen müssen.“

Die Verkehrsbelastung ist in der Westerländer Innenstadt besonders hoch. Um den Verkehr dort zu entschleunigen, „soll überall dort, wo das Verkehrsaufkommen besonders hoch ist, die gegenseitige Rücksichtnahme und die Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern durch gemeinsam genutzte Verkehrsflächen gefördert werden“, hieß es im Vorfeld zu den Plänen. Deutschlandweit gebe es bereits viele positive Beispiele, in denen alle Verkehrsteilnehmer von einem langsameren und gleichmäßigeren Verkehrsfluss profitierten. „Wir haben das ja nicht erfunden auf Sylt“, sagt Klockenhoff.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Der Bund der Steuerzahler habe zwar Kritik geäußert an den Kosten von etwa 11.000 Euro, sagt Klockenhoff, doch die notwendige Ertüchtigung der Ampeln hätte 70.000 Euro gekostet. Vielleicht werde man ja am Ende sogar noch gelobt für die Einsparung, sagt er.

Die Begegnungszonen wurden überall dort eingerichtet, wo sich die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer besonders häufig begegnen, dazu gehören die Kreuzungspunkte der Fußgängerzonen Friedrichstraße und Strandstraße mit der Maybachstraße. „Durch das Abschalten der Ampeln und eine auffällige Markierung der Verkehrsflächen wachsen die Fußgängerzonen optisch mit der Straße zusammen“, heißt es im Konzept. Autofahrer müssen künftig deutlich langsamer fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in diesen Bereichen bei 20 Kilometern pro Stunde.

