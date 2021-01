Konflikt Tideelbe: Schleswig-Holstein kritisiert Hamburg

Kiel. Mit deutlicher Kritik hat Schleswig-Holstein auf die Hamburger Ideen zum Umbau der Tideelbe reagiert. „Wenn Hamburg einseitig Maßnahmen auf Hamburger Grund von der Ideenliste herunternimmt, dann ist das der Zusammenarbeit nicht zuträglich“, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gestern im Agrarausschuss des Kieler Landtags. „Es kann nicht sein, dass solche Maßnahmen auf Kosten Schleswig-Holsteins umgesetzt werden.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Vogel (DPD) wurde deutlicher: „Hamburg macht sich da einen schlanken Fuß“.

Das Forum Tideelbe, in dem die Nord-Bundesländer, der Bund, Hafenwirtschaft und Naturschutzverbände vertreten sind, hatte im September eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Es ging um die Frage, wie sich im Elbabschnitt von der Mündung bis nach Hamburg wieder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ebbe und Flut herstellen lässt. Dass es das derzeit nicht gibt, liegt an den Eingriffen in der Tideelbe: Fahrrinnenvertiefungen, Hafenausbau, Eindeichungen. Folge: Immer stärkere Fluten spülen Sedimente flussaufwärts, immer schwächeren Ebben gelingt es nicht, diesen Schlick wieder in die Nordsee zu spülen. Dem Strom mehr Platz zu verschaffen und den Fluten den Druck zu nehmen - das ist das Ziel von drei Maßnahmen, die in der Studie vorgeschlagen werden: Dove-Elbe an die Elbe anschließen, Alte Süderelbe anbinden, Deichvorland in der Haseldorfer Marsch fluten.

Hamburg gegen Anschließung von Dove-Elbe an Elbe

Nach scharfen Protesten hat der Hamburger Senat recht schnell Abstand von der Idee genommen, die Dove-Elbe den Gezeiten auszusetzen. Auch an der Süderelbe gibt es Widerstand. Bleibt also nur die Maßnahme im schleswig-holsteinischen Haseldorf übrig. Dort könnte der Raum zwischen dem Hauptdeich und der zweite Deichlinie für den Strom geöffnet werden. Zwei Varianten wurde betrachtet, die wirkungsvollste würde rund 940 Millionen Euro kosten. Auch Natur- und Vogelschutzflächen wären betroffen.Die für die Natur weniger folgenreiche Variante würde immer noch 340 Millionen Euro kosten. Albrecht ließ durchblicken, dass Schleswig-Holstein dieser Maßnahme unter Umständen zustimmen könnte. Das Problem ist nur: Sie hat nur geringe Auswirkungen auf die Fluthöhe. Keine Frage: Es gibt Gesprächsbedarf.