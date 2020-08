Frauenleiche war am Wochenende am beliebten Ostseebad Prerow gefunden worden. Identität ist immer noch unklar.

Darss Leiche am Ostsee-Strand: Polizei veröffentlicht Fotos

Prerow. Nachdem am Sonnabendmorgen am Strand von Prerow an der Ostseeküste ein lebloser Körper, der im Wasser vor dem Weststrand trieb, entdeckt wurde, hat die Polizei nun auf ihrer Presseportal-Seite Fotos der weiblichen Leiche veröffentlicht. Denn die Identität der Toten ist noch immer nicht geklärt.

Die Frau wird zudem wie folgt beschrieben:

ca. 60 bis 70 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

kräftige Gestalt

rot gefärbte Haare und rot lackierte Zehennägel

bekleidet mit einem dunkelblauen Neckholder-Oberteil

Darüber hinaus trug die Frau eine silberfarbene Halskette mit zwei Anhängern. Sie hatte keine Dokumente bei sich.

In der Nähe des Auffindeortes wurden herrenlose Sachen gefunden: Ein Sonnenhut und ein lilafarbenes Badetuch. Auch diese Gegenstände könnten mit der Frau zusammenhängen.

Leiche in Prerow: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 038231/67220 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.