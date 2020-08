Leiche am Ostsee-Strand – Polizei sucht Zeugen

Prerow. Ein Zeuge hat am Sonnabendmorgen am Strand von Prerow an der Ostseeküste einen grausigen Fund gemacht: Gegen 8.35 Uhr entdeckte er einen leblosen Körper, der im Wasser vor dem Weststrand trieb, und alarmierte über den Notruf die Polizei. Einsatzkräfte bargen daraufhin den Leichnam und brachten ihn an Land.

Wie die Polizei Neubrandenburg mitteilt, handelt es sich bei der Leiche um eine weibliche Person, deren Identität bislang noch nicht festgestellt werden konnte. Sie wird wie folgt beschrieben:

ca. 60 bis 70 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

kräftige Gestalt

rot gefärbte Haare und rot lackierte Zehennägel

bekleidet mit einem schwarzen Neckholder-Oberteil

Darüber hinaus trug die Frau eine silberfarbene Halskette mit zwei Anhängern. Sie hatte keine Dokumente bei sich.

Leiche in Prerow: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können oder herrenlose Kleidungsstücke am Strand zwischen Ahrenshoop und Prerow gefunden haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03823167224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

An dem Einsatz beteiligt waren das Polizeirevier Barth, der Kriminaldauerdienst Stralsund sowie die Freiwillige Feuerwehr.

( maj )