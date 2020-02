Kiel. Vier ehemalige Passagiere des Kreuzfahrtsschiff "Westerdam" befinden sich in Schleswig-Holstein in häuslicher Isolation, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel am Mittwochmittag bestätigte.

Dabei handele es sich jedoch um eine freiwillige Vorsichtsmaßnahme. Noch sei keine Corona-Erkrankung bekannt, so der Sprecher. Sollte sich das ändern, werde das Ministerium darüber berichten.

Sorge vor Coronavirus auf der "Westerdam"

Insgesamt waren 57 Deutsche unter den 2300 Passagieren an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das in Asien unterwegs war. Eine 83-jährige Passagierin aus den USA war zunächst positiv auf das Coronavirus getestet worden, stellte sich jedoch als nicht infiziert heraus.

Mehrere asiatische Staaten hatten der "Westerdam" das Anlegen verweigert, aus Angst, die Passagiere könnten das Virus einschleppen. Das Schiff durfte schließlich am 13. Februar im Hafen von Sihanoukville in Kambodscha anlegen, von wo viele der Passagiere ihre Heimreise antraten.