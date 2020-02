Ostsee. Der Februar verabschiedet sich an der Ostsee so, wie er gestartet ist: mit einer Sturmflut. Die nächste Sturmflut könnte am Mittwochabend die deutsche Ostseeküste erreichen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) veröffentlichte am Mittwochmorgen eine Sturmflutwarnung. Demnach würden Wasserstände um einen Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

In der Lübecker Bucht werde gegen 18 Uhr mit einem Pegelstand von etwa einem Meter über dem mittleren Wasserstand gerechnet. In der Kieler Bucht würden hingegen nur 90 Zentimeter erwartet, so eine Sprecherin des BSH. Ab einem Pegelstand von einem Meter über dem mittleren Wasserstand spricht man für die Ostsee von einer Sturmflut.

Für die Nordseeküste und Hamburg bestehe laut BSH keine Gefahr. Frühestens am Sonntagmorgen sei wieder mit etwas erhöhtem Wasserstand zu rechnen.