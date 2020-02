Flensburg/Hamburg. Für das gesamtdeutsche Parlament wäre es ein Novum: Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) könnte an der Bundestagswahl im Jahr 2022 teilnehmen. Ein Sitz im Parlament im Berliner Reichstagsgebäude – davon träumen die Unterstützer dieses Vorhabens.

Es wäre der erste Abgeordnete einer Minderheitenpartei nach der deutschen Einheit. Bei der ersten von vier SSW-Regionalkonferenzen zu diesem Thema votierte jetzt eine satte Mehrheit von 84 Prozent für eine Kandidatur. Die endgültige Entscheidung soll ein Parteitag am 6. Juni bringen.

Bundestagswahl 2022: Rückkehr zu den Wurzeln

Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Bei Landtagswahlen ist sie von der Fünf-Prozent-Klausel befreit. Dies gilt auch bei einer Bundestagswahl. „Mit etwa 50.000 Stimmen könnte der Einzug in den Bundestag gelingen“, hat SSW-Sprecher Per Dittrich ausgerechnet. Ein erreichbares Ziel, findet er. Bei der Landtagswahl 2017 hatte der SSW rund 49.000 Stimmen bekommen, 2012 waren es sogar 61.000.

Für den Wählerverband wäre die Teilnahme an der Bundestagswahl eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Die 1948 gegründete Regionalpartei hatte bis 1961 regelmäßig an Bundestagswahlen teilgenommen. Nicht immer war sie erfolgreich, aber von 1949 bis 1953 gab es tatsächlich einen SSW-Abgeordneten in Berlin: Hermann Clausen.

Landesvorsitzender hat Kandidatur empfohlen

Fast 70 Jahre nach diesem Intermezzo schickt sich der SSW nun an, erneut in der Bundespolitik tätig zu werden. Er hat es sich dabei nicht leicht gemacht. Nach immer wieder aufflammenden Debatten über ein Antreten bei Bundestagswahlen hatte die stark sozial geprägte Regionalpartei 2009 beschlossen, das Thema nicht weiter zu diskutieren. Doch dabei hatte man sich eine Hintertür offengelassen.

Sollte der SSW-Landesvorstand oder mindestens zwei Kreisverbände eine neue Debatte fordern, dann müsse sie geführt werden, hieß es in dem Beschluss. Der Landesvorstand unter Führung des Landesvorsitzenden Flemming Meyer war es nun, der das Thema erneut auf die Tagesordnung gebracht und eine Kandidatur empfohlen hat.

Politische Lage im Bund hat sich geändert

Drei Gründe waren dafür ausschlaggebend. „Derzeit sind wir bei zwei Wahlen nicht dabei, bei der Europa- und bei der Bundestagswahl“, sagt Flemming Meyer. „Das tut uns nicht gut.“ Viele SSW-Wähler würden fragen: Warum kandidiert ihr da nicht? Warum verzichtet ihr auf öffentliche Wahrnehmung?

Außerdem, so Meyer, habe sich die politische Lage im Bund geändert. „Früher gab es die großen Volksparteien. Wenn wir etwas erreichen wollten, dann mussten wir mit denen sprechen, das reichte“, sagt Meyer. Heute sei es so, dass man mehrere Parteien überzeugen müsse. Also: Mehr Gesprächsbedarf in Berlin.

Mitglieder diskutieren sachlich über Kandidatur

Außerdem gebe es mittlerweile viele junge Abgeordnete im Bundestag, die gar nicht mehr wüssten, was eine Minderheit sei oder dass es sie überhaupt gebe. „Wenn wir einen Bundestagabgeordneten hätten, wäre das auf einen Schlag allen klar“, sagt Meyer.

Der SSW nähert sich dem Thema Kandidatur auf eine erfrischend sachliche Weise. Faktenbasiert diskutieren, eine Position erarbeiten und die dann geschlossen und energisch vertreten: das ist seit jeher das Erfolgsrezept der Partei und ihrer rund 3300 Mitglieder. Und so bereitet man sich in Arbeitsgruppen auf das Votum der Regionalkonferenzen vor. Wo sind die Vorteile einer Kandidatur, wo die Nachteile? Was überwiegt?

Ein SSW-Direktkandidat auch in Pinneberg?

Dabei geht es unter anderem auch ums Geld. Kann sich der SSW eine Wahlkampagne leisten? Rund 150.000 Euro dürfte die Kandidatur kosten, rechnet der Landesvorstand in einem Papier vor. Das Geld dafür ist derzeit nicht vorhanden, aber ein Bundeszuschuss könnte die Lücke schließen. Dieser Zuschuss ist allerdings an die Zahl der Stimmen gekoppelt, die bei der Bundestagswahl auf den SSW entfallen würde. Fazit des Landesvorstandes: Es gibt „ein gewisses ökonomisches Risiko“.

Klar ist, dass die Teilnahme rein rechtlich möglich ist. Der SSW müsste eine Landesliste für ganz Schleswig-Holstein aufstellen, sodass er überall im Bundesland per Zweitstimme wählbar wäre. Zudem müsste es Direktkandidaten im Stammland der Minderheit geben, also in den fünf Wahlkreisen nördlich des Nord-Ostsee-Kanals: Schleswig-Flensburg, Nordfriesland-Dithmarschen Nord, Rendsburg-Eckernförde, Kiel und – wegen der Insel Helgoland – auch in Pinneberg.

SSW könnte „Sprachrohr" für Schleswig-Holstein sein

Flemming Meyer ist entschieden für eine Kandidatur. Aber er sieht auch die Risiken, die mit dem jetzt laufenden Entscheidungsprozess verbunden sind. „Wir brauchen eine überzeugende Mehrheit. Das Schlimmste wäre eine Patt-Situation. Das könnte die Partei zerreißen“, sagt er.

Am 6. Juni fällt die Entscheidung über die Kandidatur. Sollte der SSW tatsächlich in den Bundestag kommen, könnte er dort auch ein „Sprachrohr für Schleswig-Holstein“ sein, findet SSW-Chef Meyer. Es wäre eine kleine, feine Stimme.