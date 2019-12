Einen Weihnachtsbaum kann man in Hamburg an vielen Ecken kaufen, aber ein besonderes Erlebnis ist es, wenn man selbst noch loszieht und einen in der Tannenschonung sägt. Hier einige Adressen für Spätentschlossene:





Erdbeerhof Glantz Schon mal einen Weihnachtsmarkt auf dem Land besucht? Auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf kann man den hofeigenen Weihnachtsmarkt besuchen und nebenbei noch eine eigene Nordmanntanne sägen. Bäume gibt es hier aber auch schon aufstellbereit, Kunsthandwerker bieten ihre Kreationen an. Wer möchte, kann sich im Anschluss noch im Hofrestaurant Glantz & Gloria stärken.

Hamburger Straße 2 a, geöffnet 23.12. 10–16.30 Uhr



Gut Schönau Auf dem Feld des Guts Schönau in Reinbek kann sich jeder Besucher seine persönliche Lieblingstanne aussuchen und diese selbst sägen. Das Anspitzen ist selbstverständlich inklusive. Bei heißen Getränken oder Suppe, Bratwurst oder Crêpes können sich die Gäste entspannen und in Weihnachtsstimmung bringen.

Schönauer Weg 22, geöffnet: 23.12., 10–16 Uhr



Witzhaver Weihnachtsbaumplantage Auch bei Rainhard Puls in Witzhave können sich Kunden auf einem mehrere Hektar großen Areal nach dem perfekten Weihnachtsbaum umsehen. Zur Auswahl stehen neben klassischen Nordmanntannen auch Blaufichten. Die Kunden können selbst entscheiden, ob sie selbst mit der Säge Hand anlegen oder die Arbeit den Profis überlassen. Nicht entgehen lassen sollten die Besucher sich das kulinarische Angebot, das Puls auffährt.

Möllner Landstraße/Feldweg (direkt an der Abfahrt zur Autobahn 24), geöffnet: 23.12., 10–17 Uhr, am 24.12. bis 14 Uhr



Landwirtschaftsbetrieb Kai Dusenschön Für Kurzentschlossene an Heiligabend ist auch Kai Dusenschön die richtige Anlaufstelle, er verkauft am 24. Dezember noch bis mittags Nordmanntannen und Blaufichten. Eine Besonderheit ist, dass jedes Exemplar, egal wie groß, für 20 Euro zu haben ist. Motivierte Kunden können auch auf dieser Fläche selbst ihren Weihnachtsbaum sägen. Auf dem Gelände gibt es außerdem eine Schwarzwaldhütte namens „Hexenhütte“, in der eine kleine Bar die Besucher willkommen heißt.

Sachsenwaldstraße 14, geöffnet: bis 23.12., 10 Uhr bis zur Dämmerung, am 24.12. bis mittags



Hof Rosenau In Grande auf dem Hof Rosenau können sich Besucher auf 3,5 Hektar Fläche auf die Suche nach dem perfekten Baum machen. Der Hof bietet Nordmanntannen, Blaufichten und Rotfichten, teilweise bis zu vier Meter groß. Die Bäume können selbst geschlagen werden, zu diesem Zweck bieten die Betreiber auch einen eigenen Sägenverleih an. Wem das zu heikel ist, der kann sich den Baum seiner Wahl auch schlagen lassen. Zum Aufwärmen gibt es hinterher Glühwein.

Rausdorfer Straße 1, geöffnet: 23.12., 9 Uhr bis zur Dämmerung, am 24.12. bis mittags



Bliestorfer Forst Wer sich schwer entscheiden kann, der dürfte beim Aussuchen eines Baumes in Bliestorf sehr viel Zeit brauchen. Auf 65 Hektar können Besucher aus etwa 65.000 Bäumen auswählen und bekommen neben der klassischen Nordmanntanne auch Blaufichten, Rotfichten und Omorika-Fichten angeboten. Der Ratzeburger Kiwanis-Club bietet heiße Getränke und verschiedenes Wildfleisch. Außerdem gibt es einen eigenen Weihnachtsmarkt und die kleinen Gäste können auf Ponys reiten.

Schenkenberger Weg, geöffnet: 23.12., 9–16 Uhr



Baumschule Gerbitz An der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bietet die Baumschule Gerbitz Bäume, die die Besucher auch selbst schlagen können. Neben Nordmanntannen, Kork- und Rotfichten gibt es hier Edeltannen im Angebot. Die Baumschule hat außerdem Suppe, Waffeln und heiße Getränke im Angebot.

Nornenweg 9 (an der ehemaligen B 75), geöffnet: 23.12. von 10–16 Uhr