Foto: Michael Rauhe Die Tipps von Thomas Andre Lesen mit Tiefgang Es muss immer ein Buch geben, an dem man ewig liest. Am besten jahrelang. Olga Tokarczuk, die Nobelpreisträgerin, hat so eines geschrieben. „Die Jakobsbücher“ (Kampa, 42 Euro) ist eine lange Schwarte ohne rechten Spannungsbogen. Könnte das neue „Unendlicher Spaß“ werden. Auf jedem Nachttisch. 1 von 7

Lesen mit Leichtigkeit Simenon, Simenon, immer wieder Simenon: Das tolle Krimizeug wird ja gerade wieder ganzheitlich neu aufgelegt. „Der Mann, der den Zügen nachsah“ (Kampa, 22,90 Euro) ist allein vom Titel her schon so was von stark. Klasse Geschenk. Extraklasse. 2 von 7

Für Kinder Grimms Märchen gehen immer. Obwohl sie manchmal ganz schön gruselig sind. „Rotkäppchen“ (Carlsen Verlag, 15 Euro) zumindest wird dank eines Spielbuchs zum Riesenspaß für Sechsjährige: Sie dürfen sich Masken basteln. Der böse Wolf ist auch am Start. 3 von 7

In die Röhre gucken Der Mehrteiler „Chernobyl“ (DVD, 15 Euro) ist nach Meinung vieler das Beste, das im an Höhepunkten nicht armen Fernsehen der Gegenwart zu sehen war. Die Reaktorkatastrophe in fünf dichten, brillant geschriebenen und gespielten Folgen – Sternstunde. 4 von 7

Hinhören Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, andere daran zu erinnern, dass sie tatsächlich noch einen CD-Player besitzen, und sei es im Auto. Apropos: Prima Musik zum Autofahren macht Lana Del Rey. Ihr neues Album „Norman Fucking Rockwell!“ (ca. 15 Euro) ist top. 5 von 7

Hingehen Ein neues Jahrzehnt, und gleich ist eine Literaturnobelpreisträgerin in der Stadt: Am 19.2. kommenden Jahres liest Herta Müller im Schauspielhaus (Tickets ab 18,50 Euro), und dazu muss man wissen: Jeder Literaturnobelpreisträger ist eine Schau für sich, mal so und mal so. 6 von 7

Das besondere Accessoire Bücher machen Leute. Volle Regale geben jeder Wohnung Charakter. Manchmal sind Regale nur halb voll, dann braucht es Buchstützen. Mir gefällt das tolle Modell „Vintage Nordmende Radio“ (zwei Stützen, etwa 55 Euro) am besten, das einem altmodischen Transistorradio nachempfunden ist. 7 von 7