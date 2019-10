Büsum. Lange 26 Jahre haben Schleswig-Holsteins Grüne gebraucht, um ihre Mitgliederzahl um 400 zu erhöhen – von 1810 (1990) auf 2213 (2016). Dann die Explosion: In nur drei Jahren wuchs die Zahl auf jetzt 4150 Mitglieder. Die Folgen waren auf dem Parteitag in Büsum zu spüren. Doppelt so viele Anträge wie sonst standen auf der Tagesordnung.

Rund drei Stunden benötigten die 131 Delegierten am Sonnabend allein dafür, die Anträge in eine geordnete Abfolge zu bringen. Junge Leute drängen nach vorn, manche sind erst seit ein paar Monaten in der Partei und kandidieren schon für Sitze in den Gremien. Manchmal schien es, als ob die Grünen selbst noch nicht ganz begriffen haben, was da gerade passiert.

Probleme für die Jamaika-Koalition

Möglicherweise wird passieren, dass eine selbstbewusster gewordene Mitgliedschaft die grüne Landtagsfraktion so unter Druck setzt, dass die Jamaika-Koalition ein paar Probleme bekommen könnte. Anzeichen dafür gab es in Büsum durchaus. So stimmte die Parteitagsmehrheit für einen sehr weitgehenden Mobilitätsantrag – und gegen einen abmildernden Änderungswunsch des Verkehrsexperten der Fraktion, Andreas Tietze.

Und deshalb muss sich die Landtagsfraktion nun dafür einsetzen, dass Schleswig-Holstein von 2020 an zusätzliche zehn Millionen Euro pro Jahr für den ÖPNV auf dem Land ausgibt, dass es „perspektivisch“ ein landesweites ÖPNV-Jahresticket für 365 Euro und ein Nahbereichsticket für 120 Euro gibt.

Zudem soll der geplante Ausbau der A 23 zwischen Hamburg und Itzehoe gestoppt werden. Alles Dinge, die bei den Koalitionspartnern CDU und FDP auf Widerstand stoßen werden. Auch beim Klimaschutz setzte der Parteitag klare Leitlinien. Angesichts der aktuellen Debatten und der „Fridays for Future“-Bewegung entschieden sich die Delegierten beim zentralen Punkt eines grünen Sofortprogramms für Klimaschutz, der CO 2 -Bepreisung, für 60 Euro pro Tonne (und damit gegen den moderateren Vorschlag von 40 Euro).

Keine Gegenkandidaten

Auf große Mehrheit stieß schließlich ein Satzungsantrag, der in basisdemokratischen Zeiten wohl zu langen Debatten geführt hätte. Anträge sollen zukünftig vier Wochen vor dem Parteitagstermin vorliegen, Änderungsanträge sieben Tage vorher. Bislang konnten sie noch während des Parteitags eingebracht werden – auch ein Grund für die langwierige Arbeit an der Tagesordnung.

In personeller Hinsicht gab es zunächst wenig Änderungen. Die Landesvorsitzenden Anna Tranziska und Steffen Regis wurden für weitere zwei Jahre gewählt – ohne Gegenkandidaten. Bei der Wahl für den 20 Personen zählenden Parteirat kandidierten dann viele Neumitglieder. Ein Delegierter fragte die Bewerber: „Unter welchen Umständen würdet ihr aus der Jamaika-Koalition aussteigen wollen?“