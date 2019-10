Timmendorfer Strand. Besser könnte die Lage des neuen Restaurants von Peter Pane in Timmendorfer Strand nicht sein. Direkt am Brunnen in der Fußgängerzone, gegenüber dem Café Wichtig liegt der Neuzugang der Gastronomie in dem Ostseebad. In großen Buchstaben steht "Peter Pane" an den Fenstern im ersten Stock, die Möbel sind durch die Panoramascheiben gut zu erkennen – nur leider keine Gäste. Menschenleer präsentierte sich die Filiale der Burger-Kette in den vergangenen Tagen. Und viele Kunden sind genervt.

Denn die Eröffnung sollte bereits Mitte August gefeiert werden. Zum Pre-Opening am 15. August waren Pressevertreter eingeladen, einen Tag später sollte es für die Gäste losgehen in Bistro und Bar. Im Herbst sollte es dann auch im alten Nautic Club wieder weitergehen, denn vor einigen Jahren war das Gebäude ausgebrannt, so dass auch der legendäre Club im Erdgeschoss schließen musste.

Peter Pane soll am Mittwoch eröffnen

Der Betreiber sagte auf Abendblatt-Anfrage zu dem Grund der Verzögerung: "Peter Pane konnte in Timmendorf nicht eröffnen, weil der Vermieter (Immobilienbesitzer) eine Baugenehmigung nicht bekommen hatte, also die Ausbauten nicht rechtzeitig fertig wurden". Nun aber geht es los: Am Mittwoch (9. Oktober) wird das Lokal eröffnen.´

Im Internet häuften sich in den vergangenen Wochen genervte Kommentare: "Immer noch nicht geöffnet. Große Enttäuschung. Nie wieder", schreibt ein Nutzer auf Google. "Leider auch kein Hinweis an der Tür, wann die Eröffnung stattfinden soll", macht ein weiterer potentieller Gast seinem Ärger Luft. "Über Google steht dort „geöffnet“, ist leider nicht der Fall", weist ein Nutzer auf die Kommunikationspanne hin.

Die Kette ist eine der am stärksten expandierenden Gastro-Projekte überhaupt. Peter-Pane-Gründer Patrick Junge hatte kürzlich ehrgeizige Ziele für seine Burger-Bistros ausgegeben, die auch in Hamburg mehrfach vertreten sind.

Peter Pane an vielen Standorten

Im Gespräch mit den Lübecker Nachrichten sagte der Spross der Bäckerei-Kette Junge, er wolle das Peter Pane zum "beliebtesten Restaurant in Deutschland" entwickeln. So eröffnete kürzlich auch ein Standort der Kette im westfälischen Münster, ebenfalls neu sind Peter Panes in München-Pasing, Warnemünde und Frankfurt.