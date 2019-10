Raus aufs Land zum größten Erntedankfest im Norden

Hamburg. Herbstzeit ist Erntezeit, weshalb vor allem im ländlichen Raum in dieser Jahreszeit ordentlich gefeiert wird. Da in Hamburg das Land bereits in der Stadt beginnt, muss man bis zur nächsten Party nicht mal besonders weit fahren – und bekommt dafür sogar den größten Erntedank-Umzug Norddeutschlands zu sehen.

Bis zu 70.000 Menschen kamen in den vergangenen Jahren zum Erntedank-Umzug nach Kirchwerder, im Herzen der Vier- und Marschlande. Organisiert wird das Ganze gerade einmal von fünf ehrenamtlichen Männern und Frauen. Marlis Clausen ist eine von ihnen. Seit Monaten arbeiten sie und ihr Team auf das große Wochenende hin. „Den ersten Antrag habe ich am 29. November 2018 gestellt, bis Mai haben wir uns ein Mal im Monat getroffen“, sagt Clausen am Telefon. „Jetzt sehen wir uns wöchentlich und telefonieren täglich.“ Allein während des kurzen Interviews klingelt im Hintergrund drei Mal das Telefon.

Was auch damit zusammenhängen könnte, dass am Wochenende einiges an Prominenz nach Kirchwerder kommt. Durch den diesjährigen Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, wird Bischöfin Kirsten Fehrs führen – gemeinsam mit Pröbstin Ulrike Murmann und Pastor Nils Kiesbye. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Kirche St. Severini, Kirchenheerweg 12. Die Eröffnungsrede zum Festumzug am Schafsplatz hält um 15.30 Uhr der Erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher. Über 30 Wagen werden dann durch Kirchwerder rollen, festlich geschmückt von hunderten ehrenamtlicher Helfer. „Das ist wirklich enorm“, sagt Marlis Clausen, „wieviel Mühe sich alle Gruppen geben, wieviel Zeit sie investieren.“ Und im übrigen auch Geld: Für die Dekoration eines Festwagens kommen schon mal 1000 Euro Kosten zusammen.

Zwei aus Strohballen gebaute Figuren werben für ein Erntedankfest

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Obwohl das Erntedankfest schon aus vorchristlicher Zeit stammt, sind es heute vor allem die Kirchen, die diesen Tag mit einem besonderen Gottesdienst feiern. Dabei richtet jedes Bundesland einen eigenen, zentralen Gottesdienst aus. Für die Erntedankfeste der norddeutschen Bundesländer ist die Wahl dieses Jahr auf Schönberg (Schleswig-Holstein), Hiddensee (Mecklenburg-Vorpommern) und Verden (Niedersachsen) gefallen. In Schönberg hält Bischof Gothart Magaard am 6. Oktober die Predigt zum Erntedank-Gottesdienst. Weil in der Kirche nur tausend Plätze zur Verfügung stehen, wird der Gottesdienst live per Video in das nahe gelegene Festzelt übertragen. Und für alle, die es selbst an Erntedank eher mit dem Irdischen haben: In Lauenburg, vor der malerischen Kulisse der alten Schifferstadt, findet am 6. Oktober von 11 bis 17 Uhr ein Bauernmarkt statt, mit regionalem Obst und Gemüse, Blumen, Wurst und Räucherfisch.

Apfel-Ernte der Obstbauern im Alten Land hat begonnen

Doch auch nach dem Erntedank-Wochenende gibt es bei den Bauern im Norden eine Menge zu erleben. Im Alten Land hat die Apfelernte begonnen, und auch wenn die Ernte in diesem Jahr nicht so üppig ausfällt wie 2018 – es duftet einfach überall, nach Boskoop und Jonagold, Herbstprinz und Rubinette. Am 12. und 13. Oktober lädt der Obsthof Schuback in Jork deshalb zu seinem jährlichen Apfel- und Kürbisfest. Wer sich rechtzeitig vor Halloween mit Kürbissen in Hüpfballgröße eindecken möchte, ist hier genau richtig – und kann sich nebenbei noch mit allem eindecken, was das Alte Land derzeit zu bieten hat. Die Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren. „Es wird eine Familien-Rallye über das Gut geben und Kürbis-Schnitzen für die Kinder“, erzählt Ulrike Schuback, die man gerade auf dem Trecker erwischt. „Treckerfahren natürlich auch.“ Wie in den vorigen Jahren backt die Handball-Mannschaft des MTV Wisch die Waffeln, darüber hinaus gibt es Kürbissuppe und Kartoffelrösti. Der Hamburger Musiker Gerrit Hoss singt plattdeutsche Lieder.

Die Ernte-Arbeit der Obstbauern im Alten Land kann man derzeit übrigens auch ohne Fest und ganz einfach im Rahmen einer Gutstour kennenlernen. Noch bis zum 25. Oktober führt Bauer Hein Lühs persönlich über seinen Jorker Bio-Herzapfelhof (Osterjork 102). Beginn der Tour ist immer freitags um 18 Uhr, fünf Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Noch bis zum 20. Oktober finden sonnabends und sonntags um 16 Uhr die Führungen auf dem Obsthof Bey (Groß Hove 136, Jork) statt – inklusive Vorführung der historischen Apfelsortiermaschine.

Und für alle, die es dann selbst im November noch raus aufs Land zieht: Am Sonnabend, den 16. November feiert die demeter-Gärtnerei Sannmann am Ochsenwerder Norderdeich ihr fünfjähriges Bestehen mit einem rustikalen Hoffest. Es gibt das selbst gemachtes Grün- und Rotkohl-Pesto und heißen Saftpunsch, dazu backt Lehmofen „Uwe“ herzhaftes Bauern-Brot. Wer wissen möchte, wie biologisch-dynamischer Gemüseanbau funktioniert, kann um 14 Uhr an einer Führung teilnehmen. Und wie nachhaltiges Feiern funktioniert, zeigt dieser Hinweis an alle Besucher: Bitte Tasse, Teller und Besteck selbst mitbringen. So geht es eben auch mal, in Zeiten des Klimawandels.