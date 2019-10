Emden. Wegen fehlender Hebammen sind im Klinikum Emden Geburten bis auf weiteres nur noch an Wochentagen möglich. An den Wochenenden müssten werdende Mütter in die Kliniken in Leer oder Aurich ausweichen, bestätigte das Klinikum am Mittwoch. Zuerst hatte die „Emder Zeitung“ (Mittwoch) darüber berichtet.

Weil das Krankenhaus keine neuen Hebammen finde, bleibe der Kreißsaal vorerst am Wochenende geschlossen, hieß es. Derzeit seien nur 5 von 7,5 Stellen besetzt. Der Arbeitsmarkt sei leer gefegt. In der Woche bleibe jedoch alles wie bisher. Die Schwangeren in der Region seien über die neue Regelung informiert. In diesem Jahr seien bis zum 30. September in Emden 511 Babys zur Welt gekommen.