Lübeck. Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw erlag eine 74-Jährige Frau aus Lübeck in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei fuhr die Frau am Montagvormittag mit ihrem Fahrrad auf der Straße Burgtorbrücke in Richtung Innenstadt. Der Fahrer eines Lkw, der von derselben Straße in die Fährstraße abbiegen wollte, übersah die Radfahrerin und prallte mit ihr zusammen.

Die Frau wurde noch am Unfallort durch Rettungskräfte reanimiert und erstvorsorgt, bevor sie mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht wurde. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Lkw erlitt infolge des Unfalls einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft Lübeck bestellte einen Sachverständigen zur Ermittlung von Unfallursache und -hergang zum Unfallort.