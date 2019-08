Bremerhaven. Das Klima im Straßenverkehr wird rauer. Auch in Bremerhaven beobachtete die Polizei in den vergangenen Jahren, dass sich das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zunehmend an ihren eigenen Interessen ausrichte. Deswegen gehen die Beamten nun ungewöhnliche Wege, um dem Problem Herr zu werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Ort und Vergehen von Verkehrssündern künftig per E-Mail zu melden. Dafür hat die Polizei ein Postfach (ihrhinweis@polizei.bremerhaven.de) eingerichtet.

Bereits seit einem Monat können Menschen ihre Beschwerde über Verkehrsteilnehmer an diese Mailadresse schicken. Nach einer ersten Auswertung der Polizei "wird größtenteils das widerrechtliche Befahren von gesperrten Straßenabschnitten angezeigt", erklärt der Leiter der Verkehrsdienste, Mario Reichow. Autofahrer benutzten die gesperrten Straßen als Abkürzung. "Auch das Verhalten der Radfahrer wird häufig bemängelt. Sie benutzen oft die falsche Fahrbahnseite, was zu gefährlichen Situationen und auch zu Verkehrsunfällen führt." Ein weiteres Problem stelle das Anzeigen der Fahrtrichtung dar. "Verkehrsteilnehmer zeigen ihren Spur- oder Richtungswechsel einfach nicht an und sorgen so für Verdruss", erklärt Reichow weiter.

Polizei verstärkt Verkehrskontrollen

Der Direktor der Ortspolizeibehörde, Harry Götze, hatte zuvor die Aktion zur Chefsache erklärt und ist mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden. In der Öffentlichkeit komme die "SÜS", kurz für systematische Überwachung des Straßenverkehr, gut an. "Viele rechts- und regelkonform lebende Menschen klagen über eine zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit", sagt der Polizeichef.

Neben dem Aufruf, Brennpunkte zu melden, hat die Polizei auch die Überwachung des Straßenverkehrs intensiviert. Der Leiter der Verkehrsdienste spricht von sonst 300 Verkehrskontrollen pro Monat im Bremerhavener Stadtgebiet. Im Juli 2019 waren es 450 Kontrollen. Dies spiegelt sich auch in der Zahl der ertappten Verkehrssünder wider. Im Schnitt würden monatlich zwischen 800 und 1.200 Verkehrsordnungswidrigkeiten pro Monat sanktioniert. Im vergangenen Monat waren es schon mehr als 2000.