Zingst. Böse Überraschung für einen Tierhalter auf der Halbinsel Darß in Mecklenburg-Vorpommern: Als der Mann vor einigen Tagen nach seinen Tieren auf einer Koppel im Nationalpark im Bereich Sundische Wiese schauen wollte, musste er feststellen, dass 68 seiner Schwarzkopfschafe verschwunden waren. Die Zäune der Koppel waren umgekippt, der Strom abgeschaltet, der Schlagbaum geöffnet.

Der Diebstahl ereignete sich schon am 25. oder 26. Juli, bis heute fehlt von den Tieren aber jede Spur, wie die Polizei in Stralsund am Freitag mitteilte. Die Tiere waren mit Ohrmarken gekennzeichnet und hatten jeweils vier Einkerbungen im Ohr. Der Eigentümer bezifferte den Wert der Tiere auf rund 7000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

"Wer kann etwas zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Schafe sagen?", fragt die Polizei. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 038231/ 6720 an das Polizeirevier Barth, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.