Wut in Neuseeland wegen Kiwi: US-Zoo entschuldigt sich

Ein fünf Tage alter Kiwi, geschlüpft in einer Aufzuchtstation an der südlichen Westküste Neuseelands.

So geht es nun nicht: Ein Zoo in Miami bietet Selfies mit dem Nationalvogel Neuseelands an - gegen Bezahlung. In dessen Heimat stößt die Aktion auf Empörung. Und eine Petition zeigt Wirkung.