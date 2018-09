iPhone XS und XS Max: Die wichtigsten Fragen zum Verkaufsstart

Berlin. An diesem Freitag ist Feiertag für Apple-Fans: Die neuen Modelle XS und XS Max werden dann offiziell veröffentlicht. Die erste Vorbestellungswelle ist durch. Alles über Preise, Lieferzeiten und Erfolgschancen für Spontankäufe am Freitag.

Wo kann ich das iPhone XS und XS Max kaufen?

Das ist schwer zu sagen. Die erste Vorbestellwelle ist durch, im offiziellen Apple-Online-Shop kann erst ab Freitag wieder vorbestellt werden – die Lieferzeiten sind dann für Ende September/Anfang Oktober angegeben.

Gleichzeitig wird es auch ein Kontingent in den Apple Stores in vielen Städten geben. Allerdings gilt hier: Was weg ist, ist weg. Für gewöhnlich reihen sich schon lange vor der morgendlichen Öffnung der Geschäfte die ersten Apple-Fans ein, um ein Gerät abzustauben. Damit hängt es an der Nachfrage: Sollten viele die neuen Geräte haben wollen, wird es eng.

Apple hat bei seine Keynote 2018 gleich mehrere neue Produkte vorgestellt: Das iPhone XS und die Apple Watch der vierten Generation. Wir stellen die Geräte vor. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS

Das sind die neuen iPhones (von links): Das iPhone XS Max, das iPhone XS und das iPhone XR. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS

Das XR kommt in fünf Farbvarianten und wird ein 6,1 Zoll-LCD-Display haben und im Gegensatz zu den XS-Modellen nur eine Kamera auf der Rückseite. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS



Apple-Chef Tim Cook hatte aber noch eine weitere Neuheit versprochen. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

So wurde die Apple Watch der vierten Generation vorgestellt. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Ab 429 Euro ist die Uhr zu haben, die auch ein EKG aufzeichnen können soll. Die Uhr soll zudem weitere Gesundheitswere und Körperaktivitäten aufzeichnen. Sie soll beispielsweise im Falle eines Sturzes automatisch einen Notruf einleiten können. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Die neuen iPhones sind ab 14. September (XS) bzw. 19. Oktober (XR) vorbestellbar. Die Apple Watch kann ebenfalls ab dem 14. September vorbestellt werden. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa



In den vergangenen Jahren hatten dafür viele Mobilfunkanbieter auch in den Tagen nach dem Erscheinen noch Geräte vorrätig. Haken an der Sache: Wer ein neues iPhone will, muss seinen Vertrag verlängern oder einen neuen abschließen.

Große Fachmärkte wie Saturn und Media Markt haben Kontingente. Was geht: Auch hier Glücksspiel. Immerhin: Auf den Websites der großen Anbieter können Interessierte hecken, ob noch welche im Markt in der Nähe verfügbar sind.

Wie hoch sind die Preise für das neue iPhone?

Wer einen Vertrag abschließt, zahlt je nach Auswahl bei den diversen Mobilfunkanbietern. Je teurer und besser der Vertrag, umso günstiger das iPhone. So kann man beim Tarif Vodafone Black das neue iPhone für einen Euro bekommen – zahlt dann aber auch 200 Euro im Monat.

Als Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf die Bühne der Macworld-Konferenz trat, rechneten die Besucher bereits mit der Premiere eines Smartphones von Apple. Doch zwischenzeitlich sorgte er für Verwirrung: „Heute stellen wir Ihnen drei revolutionäre Produkte vor: Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touchscreen. Das zweite ist ein umwälzendes Handy. Und das dritte ist ein neues Internet-Kommunikationsgerät, das einen echten Durchbruch bedeutet.“ Sollten hier tatsächlich drei neue Apple-Geräte angekündigt werden? Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Jobs wiederholte diese Aufzählung so oft, bis dem letzten Besucher dämmerte, was er meinte: „Das sind nicht drei separate Geräte, sondern nur ein einziges. Wir nennen es iPhone.“ Apple erfinde das Telefon neu, sagte Jobs. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Ein Smartphone, das es so noch nicht gegeben hatte: Keine Tastatur, einfache Bedienung, großer Bildschirm, eine Zwei-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Aber teuer war es. Das Smartphone mit acht Gigabyte Speicher kostete 599 US-Dollar inklusive Vertrag. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Doch am ersten Verkaufstag im Juni 2007 gingen 270.000 Geräte über den Ladentisch. Drei Monate später senkte Apple den Preis um 200 US-Dollar. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Justin Lane / picture-alliance/ dpa

Ein Jahr später leget Apple nach und spendierte dem iPhone eine schnellere 3G-Funkverbindung. Foto: Kristian Dowling / Getty Images



Mit dem iPhone 3GS startete das kalifornische Unternehmen 2009 dann die Tradition, kleinere Modellveränderungen mit einem angehängten Buchstaben S (speed/Geschwindigkeit) zu kennzeichnen. Neuerungen waren vor allem eine bessere Kamera, der digitale Kompass und der schnellere Prozessor. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos

Erst mit dem iPhone 4 wagte Apple 2010 wieder einen größeren Schritt nach vorne. Das radikale Neu-Design überzeugte die Kunden vor allem wegen der Qualitäten des hoch auflösenden Retina-Displays und einer Frontkamera für Videotelefonate. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos

Allerdings führte das neue Design auch zum ersten größeren iPhone-Skandal, der in die Technikgeschichte als „Antennagate“ eingegangen ist. Der Edelstahl-Rahmen des Smartphones diente nämlich auch als Mobilfunkantenne. Viele Menschen deckten die Antenne beim Telefonieren versehentlich mit der Hand ab und so konnte sich der Empfang verschlechtern. Jobs stritt in einer eilig einberufenen Pressekonferenz das Problem ab und offerierte den Versand kostenloser Handy-Schutzhüllen an Betroffene. Foto: mozcann / Getty Images

Jobs starb am 5. Oktober 2011, einen Tag nachdem der sichtlich mitgenommene Tim Cook das iPhone 4S vorgestellt hatte. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Das Smartphone hat seitdem die Sprachassistentin Siri. Foto: dpa Picture-Alliance / Oleksiy Maksymenko / picture alliance / All Canada Ph



Das iPhone 5 wurde am 12. September 2012 vorgestellt. Der Bildschirm wurde vergrößert (vier-Zoll-Display), trotzdem ist es dünner und leichter als der Vorgänger. Der RAM-Speicher wurde mit 1 GB im Vergleich zu den bisherigen Modellen verdoppelt. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Am 20. September 2013 veröffentlichte Apple sein iPhone c. Große Unterschiede gibt es kaum zum Vorgänger. Die Sprechdauer und die Standby-Zeit ist etwas länger. Die Rückseiten des Gerätes gab es nun in den Farben Weiß, Pink, Gelb und Blau. Foto: chip.de

Der Nachfolger iPhone 5s verfügt wie das ältere iPhone 3G über eine Kunststoffrückseite in verschiedenen Farbvarianten. Zum Entsperren gibt es nun einen integrierten Fingerabdruckscanner (Touch ID) in der Home-Taste und die neue Farbvariante Gold. Erstmals gab es nun zwei Chips: Den Haupt-Chip A7 mit 64-Bit-Architektur und dazu den „M7 Motion Coprozessor“. Foto: xefstock / Getty Images

Der 19. September 2014 markierte einen weiteren Meilenstein der iPhone-Serie: Das iPhone 6 (l., 4,7 Zoll) und sein großer Bruder iPhone 6 plus (5,5 Zoll ) eroberten den Markt. Beide Modelle haben eine Speicherkapazität von bis zu 128 GB. Die Nachfolger 6s undm 6s Plus haben eine neue Prozessor-Generation, eine Verdopplung des RAM-Speichers auf 2 GB und eine 12 Megapixel Kamera. Ein Jahr später kam das Modell SE auf den Markt. Foto: Onfokus / Getty Images

Drei Modelle im Größenvergleich (v.l.n.r.): iPhone SE, iPhone 6s und iPhone 6s Plus. Foto: imago stock&people / imago/AFLO



Im Vergleich (v.l.n.r.): Apple iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s. Foto: Onfokus / Getty Images

Im Vergleich (v.l.n.r.): Apple iPhone 6 Plus, iPhone 5 und iPhone 4. Foto: Onfokus / Getty Images

Das iPhone 7 (l.) und iPhone 7 Plus (M.) wurden am 7. September 2016 vorgestellt. Das Design blieb weitestgehend identisch zum Vorgänger iPhone 6s. Dafür waren sie spritzwassergeschützt. Die Kamera hat eine optische Bildstabilisierung. Das iPhone X (r.) kam ein Jahr später auf den Markt. Neu ist: Der Bildschirm umfasst die gesamte Vorderseite, ohne dass es einen Rand gibt. Der Fingerabdrucksensor Touch ID wurde durch die Gesichtserkennung Face ID ersetzt. Foto: imageBROKER/Oleksiy Maksymenko / imago/imagebroker

Am 12. September 2017 wurde das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus (im Bild) vorgestellt. Die Modelle haben eine Glasrückseite – wie das iPhone x, 4 und 4s. Die Rückkamera kann Videos mit einer Auflösung von 4K und einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz aufzeichnen. Foto: stnazkul / Getty Images

Am 12. September 2018 wurden von Philip W. Schiller drei neue Modelle vorgestellt (v.l.n.r.): das iPhone XS Max, das iPhone XS und das iPhone XR. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS



Das iPhone XS hat die gleichen Preise wie der Vorgänger, das iPhone X: Mit 64 Gigabyte werden 1149 Euro inklusive Mehrwertsteuer fällig, 256 GB kosten 170 Euro mehr, das größere Modell (512 GB) schlägt mit 1549 Euro zu Buche. Wer die Max-Variante bevorzugt, bezahlt in den drei Preisklassen jeweils 100 Euro mehr.

Die neuen iPhones kommen mit iOS 12, das auch Besitzer älterer Modelle laden können . Die neue Funktion der neuen Geräte – eine automatisierte Notruffunktion – wird von der Polizei bereits kritisiert. Eine neue Apple Watch ist ebenfalls ab Freitag erhältlich. (ses)

