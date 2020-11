Suppengemüse als Basis für den Eintopf

Ist es draußen nasskalt, wärmt ein Eintopf von innen. Mit einer guten Brühe als Grundlage sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: In den Topf kommt, was Kühlschrank und Speisekammer hergeben.

Bonn. Ein leckerer Eintopf beginnt mit einer Brühe. Dafür braucht man auf jeden Fall Suppengemüse, erklärt der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer. Das sind zum Beispiel Sellerie, Möhren, Porree und Wurzelpetersilie.

Sie werden mit Wasser, Salz und Gewürzen aufgesetzt. Je nach Geschmack gibt man Fleisch oder Knochen zum Auskochen dazu.

Danach kommt in den Topf, was schmeckt. Fast alle Gemüsearten eignen sich für das Gericht. Wichtig ist, den Eintopf nicht zu lange zu kochen, um möglichst viele Vitamine zu erhalten. Da auch die Kochflüssigkeit mitgegessen wird, gehen die ausgeschwemmten Mineralstoffe nicht verloren. Frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Majoran oder Bohnenkraut runden am Ende den Geschmack ab.

