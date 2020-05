Rezept für Biskuittörtchen mit Erdbeer-Sahne-Füllung

Erdbeeren gehören für Food-Bloggerin Mareike Winter in einen Kuchen. Noch besser ist es, wenn das Törtchen am Ende auch noch wie eine Erdbeere aussieht.

Unten leckerer Biskuitboden, in der Mitte eine Füllung aus Erdbeeren und Sahne. Gekrönt wird das Ganze mit einem Überzug aus Marzipan.

Berlin. Erdbeerzeit heißt für mich Kuchenzeit, egal in welcher Variante. Ich habe mir für diese Saison ein Rezept für Erdbeer-Sahne-Törtchen mit Biskuitboden und Marzipanhaube überlegt.

Der Clou ist hierbei die Optik: Wenn man fürs Ausstechen der Törtchen eine Herzform verwendet, sehen die Törtchen am Ende auch noch wie Erdbeeren aus.

Biskuittörtchen mit Erdbeer-Sahne-Füllung und Marzipanhaube: Zutaten für ca. 8 kleine Törtchen

Für den Biskuitteig:

2 Eier,

1 Eigelb,

35 g Zucker,

1 Päckchen Vanillezucker,

45 g Mehl,

1/4 TL Backpulver

Backrahmen 25x20 cm, Backpapier, Herzausstecher oder Kreisausstecher

Zubereitung:

1. Den Backrahmen in angegebener Größe auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.

2. Den Backofen auf 200°C Ober-Unterhitze vorheizen.

3. Eier und Eigelb in eine Rührschüssel geben und mit dem Schneebesenaufsatz schaumig schlagen.

4. Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen und mehrere Minuten schaumig schlagen.

5. Backpulver und Mehl mischen und sieben.

6. Mit einem Teigschaber vorsichtig unter die Zucker-Ei-Masse heben.

7. Den Teig in den vorbereiteten Backrahmen geben und im vorgeheizten Backofen 10 Minuten backen.

8. Teig aus dem Ofen nehmen, mit einem trockenen Küchentuch belegen und komplett auskühlen lassen.

9. Vor der Weiterverarbeitung aus dem Biskuitteig 8 Herzen oder Kreise ausstechen.

Zutaten für die Erdbeer-Sahne-Füllung: 200 g Joghurt, 200 g Erdbeeren geputzt, 50 g Zucker, 200 ml Sahne, 2 Päckchen gemahlene Gelatine

Form aus Silikon für 8 Herztörtchen oder auch Halbkugeln

Zubereitung:

1. Die Gelatine nach Packungsanweisung einweichen.

2. Joghurt, Erdbeeren und Zucker in eine Schüssel geben und fein pürieren.

3. Die Sahne steif schlagen.

4. Die Gelatine mit geringer Hitze langsam in einem Topf auflösen, etwas von der Joghurtmasse erst zur Gelatine geben und dann alles in die Joghurtmasse geben. Gut verrühren.

5. Die steif geschlagene Sahne unterheben und in die Form füllen. Jedes Törtchen mit einem ausgestanzten Biskuitboden belegen und über Nacht gut durchkühlen lassen.

6. Wenn sich die Törtchen nicht gut aus der Form lösen lassen, könnt ihr sie auch für 3-4 Stunden in den Froster geben. Dann lassen sie sich besser rauslösen und können genauso belegt werden. Dann aber noch die Auftauzeit einkalkulieren.

Zutaten fürs Topping: 300 g Marzipanrohmasse, 200 bis 250g Puderzucker, rote und grüne Lebensmittelfarbe (Paste)

Backpapier

Ausstecher Blatt oder Blüte für Erdbeerblätter

Zubereitung:

1. Den Puderzucker mit der Marzipanrohmasse verkneten, bis die Masse nicht mehr so klebrig ist.

2. Einen kleinen Teil abnehmen und grün einfärben, den Rest in kräftigem rot einfärben.

3. Die rote Marzipanmasse am besten auf einem Backpapier ausrollen und in so große Stücke teilen, dass sich die Törtchen damit gut überziehen lassen.

4. Die Törtchen nacheinander eindecken und mit einem Küchenstäbchen o.ä. das Erdbeermuster einprägen.

5. Aus dem grünen Marzipan Erdbeerblätter ausstechen und an jedem Törtchen andrücken. Eventuell noch kleine Stiele aus Marzipan formen. Törtchen servieren.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de