Die Rangliste der besten Kliniken bei Grünem Star

PDF: Rangliste der besten Kliniken bei Grünem Star. Hier herunterladen.

Welche Ärzte wurden befragt?

Angeschrieben wurden 5200 Fachärzte in der Metropolregion Hamburg. Etwa 15 Prozent beteiligten sich. Um für jede Erkrankung ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, wurde gegebenenfalls zusätzlich per Telefon befragt.

Wer hat befragt?

Die wissenschaftliche Leitung lag bei Prof. Dr. Jens Bothe vom Institut für Outcome-Messung, Informations- und Qualitätsmanagement an der Fachhochschule Flensburg.

Was bedeutet das?

Niedergelassene Ärzte haben angegeben, wo sie einen Verwandten behandelt wissen möchten. Die Prozentwerte geben die Nennungen der Ärzte der Metropolregion wieder, in Klammern die Werte der Ärzte aus der Umgebung der Klinik.

Was sagen die Werte?

So viele Ärzte haben die Klinik empfohlen. Die Fallzahlen geben an, wie viele Fälle die Klinik (hier Grüner Star) 2006 behandelt hat. Bei nicht einzeln aufgeführter Fallzahl im Qualitätsreport ist der maximal mögliche Wert (<) genannt.

PDF (~230 KB): Rangliste der besten Kliniken bei Grünem Star. Hier herunterladen .