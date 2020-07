Manches Gemüse erblüht im Folgejahr

Bornhöved. Das Dilemma des Sommers für Hobbygärtner: Während sie im Urlaub sind, ist die Ernte im Gemüsebeet voll im Gange. Wer dann keinen Garten-Sitter findet, verliert viele Pflanzen und Früchte. Doch nicht alles.

Manche Pflanze erblüht im Folgejahr, wenn man sie im ersten Jahr nicht aberntet. "Sellerie (Apium graveolens), Möhre (Daucus carota), Rote Bete und Rübe (Beta vulgaris), Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum), Pastinak (Pastinaca sativa) und alle unsere Kohlarten und -sorten (Brassica oleracea) werden fast immer geerntet, bevor sie blühen", erklärt die Gärtnerin Svenja Schwedtke aus Bornhöved (Schleswig-Holstein).

Ihr Tipp, ob man es nun in der Not oder bewusst macht: "Lassen Sie doch im Gemüsebeet auch mal etwas stehen. Grünkohl zum Beispiel blüht wunderbar gelb wie Raps", so Schwedtke. "Und wenn Sie eine rotlaubige Grünkohlsorte wählen, dann schenkt die Pflanze Ihnen im zweiten Jahr einen echten Farbknaller."

