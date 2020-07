Seelsorge und Adressen

Hamburgs Seelsorger sind an vielen Orten außerhalb der Kirchenmauern tätig. Sie gehen dorthin, wo sie Menschen in Not treffen. Sie nehmen sich Zeit, hören zu und stehen mit Rat zur Seite:

Seelsorge bei der Feuerwehrund im Notfall

Pastorin. Erneli Martens

Tel.:428 51 40 51 o. 0173/219 73 54

erneli.martens@feuerwehr.hamburg.de

Polizei-Seelsorge

Pastor Frank Rutkowsky

Tel.:32 44 00

pseelsorge@t-online.de

Notfall- und Polizeiseelsorgedes Erzbistums Hamburg

Diakon Marc Meiritz

Tel.: 24 87 7 4 64

meiritz@egv-erzbistum-hh.de

Altenheim- und Hospitz-Seelsorge im Kirchenkreis HH-Ost

Pastorin. Frauke Niejahr

Tel.:519 00 08 34

f.niejahr@kirche-hamburg-ost.de

Friedhofs-Seelsorge

Kirchliche Begleitung im Trauerfall u. seelsorgerliche Beratung

Pastor Dr. Olaf Krämer

Tel.: 59 97 78

olafkraemer@aol.com

Flughafen-Seelsorge am Flughafen Fuhlsbüttel

Pastor Björn Kranefuß

Tel.: 50 75 18 57 o. 0179/106 82 95

kirche@ham.airport.de

Für das Erzbistum Hamburg:

Diakon Peter Meinke

Tel.: 24 87 71 28

flughafenseelsorge@egv-erzbistum-hh.de

AIDS-Seelsorge

Pastor Detlev Gause

Tel.: 28 04 462

aidsseelsorge-gause@gmx.de

Motorrad-Seelsorge

Pastor Holger Janke Tel.: 55 50 38 45

holgerjanke@gmx.de

Gefängnis-Seelsorge

Kontakte über: www.gefaengnisseelsorge.de oder www.gefaengnisseelsorge.net

Seelsorge in der Abschiebehaft

Reverent Clement Bonsu

Tel.: 519 00 08 87

cbonsu@gmx.de