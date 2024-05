Die Frankfurter Grüne Soße ist der Klassiker der deutschen Küche und ein Genuss mit sieben Kräutern der Saison. Wo Sie sie finden.

Gehören Sie zu den Glücklichen, bei denen frische Kräuter gerade üppig im eigenen Garten sprießen? Dann schnell in die Küche damit und rein in die Frankfurter Grüne Soße! Haben Sie keinen Garten, sollten Sie beim nächsten Wochenmarkt-Besuch Ausschau halten nach Sauerampfer, Pimpinelle & Co. Denn die Kräuter der berühmten Frankfurter Grünen Soße sorgen nicht nur für jede Menge Aroma auf dem Teller, sie enthalten auch jede Menge wertvolle Vitamine, ätherische Öle sowie gesunde Gerb- und Bitterstoffe.

Die Saison für die Kräuter beginnt jährlich mit dem Gründonnerstag und endet im Herbst. Hier erfahren Sie, welche sieben Kräuter unbedingt in die Soße gehören und wie Sie den Klassiker der deutschen Küche nach Originalrezept zubereiten.

Der Bund der Sieben: Diese Kräuter kommen in die Grüne Soße

Ob selbst gezogen, gesammelt oder auf dem Markt erstanden: diese Kräuter gehören in die echte Frankfurter Grüne Soße. Auch wenn die Rezepte für die traditionelle Frankfurter „Grie Soß“ variieren, diese sieben Kräuter gehören unbedingt hinein: Borretsch, Schnittlauch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle und Sauerampfer. Seit 2016 ist die berühmte Soße in der EU sogar als Kulturgut mit geografischer Angabe geschützt. Während der Saison ist die frische Kräutermischung in der Regel als fertiges Bund erhältlich.

Alternativ können Sie die Zutaten natürlich auch einzeln kaufen und je nach Geschmack Kräuter weglassen oder durch anderes Grün ersetzen. Wichtig beim Sammeln in freier Natur: Pflücken Sie ausschließlich Kräuter, die Sie eindeutig bestimmen können und nur im Wald oder auf naturbelassenen Wiesen abseits viel befahrener Straßen.

In Naturschutzgebieten ist das Sammeln allerdings verboten. Die Stängel, Blätter und Blüten des sog. Gurkenkrauts Borretsch enthalten zum Schutz vor Fressfeinden bestimmte Alkaloide, die beim Verzehr großer Mengen leberschädigend wirken. Schwangere, Stillende und Kleinkinder sollten daher sicherheitshalber keinen Borretsch zu sich nehmen.

Rezept für Frankfurter Grüne Soße

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 4 Portionen.

Zutatenliste: Frankfurter Grüne Soße nach Originalrezept

1 Bund Kräuter für Frankfurter Grüne Soße

200 g saure Sahne

200 g Crème Fraîche

1 EL mittelscharfer Senf

2 EL Zitronensaft

1 TL flüssiger Honig

Salz, Pfeffer

Kräuter waschen, trocken schütteln und grob hacken. Saure Sahne, Crème fraîche und Kräuter fein pürieren. Senf, Zitronensaft und Honig unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.

Rezeptideen für die Frankfurter Grüne Soße