Gleich zwei Konserven-Klassiker köcheln mit deftigem Hack und reichlich Gemüse zu einem geschmacksgeladenen Gaumenschmaus – in fixen 30 Minuten.

Von Klamotte bis Caravan machen wir bei Vorher-nachher-Geschichten große Augen. Welch unglaubliche Transformationen sich tagtäglich in unseren Küchen ereignen, darüber staunen wir viel zu selten.

Deshalb heißt es hier und heute: Konservendosen auf und drei, zwei, eins, wow!

TexMex-Eintopf

Zutaten für 4–6 Portionen:

1 rote Zwiebel

250 g Zucchini

1 rote Paprikaschote

1 Süßkartoffel (ca.300 g)

1 Dose schwarze Bohnen (425 ml; Abtr.gew.: 265 g)

4 EL Olivenöl

400 g Rinderhackfleisch

1 Dose Kirschtomaten (400 g)

800 ml Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

je 1 TL gemahlener Kreuzkümmel, Koriander und getrockneter Oregano

Zucker

100 g Pimientos de Padrón (grüne kleine Bratpaprika)

grobes Meersalz

4 Stiele Petersilie

300 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

2-3 EL Limettensaft

1 Bio-Limette in Spalten

80 g Tortillachips

Chiliflocken zum Bestreuen

1 Zwiebel schälen und würfeln. Zucchini waschen, putzen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Paprika putzen, waschen und würfeln. Süßkartoffel schälen und ebenfalls in Würfel schneiden. Bohnen abgießen, waschen und abtropfen lassen.

2 2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Hack darin krümelig anbraten. Zwiebel und vorbereitetes Gemüse zufügen, kurz mitbraten. Tomaten und Brühe zugeben. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander, Oregano und Zucker würzen. Ca. 15 Minuten köcheln lassen, mehrmals umrühren.

3 Bratpaprika waschen, putzen und trocken tupfen. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Paprika darin rundum kräftig anbraten. Mit Meersalz würzen. Petersilie waschen, trockentupfen und fein hacken. Joghurt glatt rühren.

4 Eintopf mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Paprika, Joghurt, Limettenspalten und Tortillachips servieren. Mit Chiliflocken bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion (bei 6) ca. 23 g E, 29 g F, 35 g KH, 500 kcal

Pssst! Dieses und weitere Suppenrezepte für jede Lebenslage finden Sie übrigens auch in unserem neuen Magazin „So schmeckt Suppe & Eintopf“, erhältlich in Print oder als E-Paper.

Weitere Rezepte dieser Strecke:

Inspiration aus der Dose: Alle Rezepte Stille Helden aus der Vorratskammer © Eat Club Marshmallow-Fridge-Tarte "Key Lime" © Eat Club TexMex-Eintopf mit Bratpaprika © Eat Club Spaghetti in Tomaten-Wodka-Soße © Eat Club Weiße-Bohnen-Suppe mit Chorizo © Eat Club Hummus mit Koriander-Möhren-Salat und Hack © Eat Club 1 / 6

fmg