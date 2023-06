Treiben Sie es bunt – und essen Sie besser noch bunter

Was Sie beim Anblick unseres essbaren Regenbogens aus Obst und Gemüse denken? Am besten: einmal alles, bitte – und danach gleich nochmal!

Hamburg. Geben Sie diesem Wunsch so oft Sie wollen nach. Denn wenn wir täglich Pflanzen und Früchte in allen Farben zu uns nehmen, beschert uns das nicht nur wunderbare Geschmacksvielfalt auf dem Teller, wir versorgen uns auch mit der ganzen Fülle an Mesonährstoffen. Diese bioaktiven Substanzen sind grandiose Beautybooster und Zellschützer. Und daher neben energieliefernden Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen (Makronährstoffe) sowie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen (Mikronährstoffe) für unser Wohlbefinden nicht zu unterschätzen.

Lila

Ultraviolett: Lila Früchte verringern das Risiko für Darmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Foto: Eat Club

Hinter sattem Violett, in all seinen Abstufungen über Blau bis Schwarzblau, stecken Anthozyane, die zur riesigen Gruppe der Polyphenole zählen. Diese potenten Antioxidantien dienen den Pflanzen unter anderem zum Schutz vor UV-Strahlung, Pilzen oder Schädlingen. Auch unser Organismus profitiert bei vorzugsweise frischem Verzehr von ihrer Wirkung gegen zellschädigende freie Radikale. Anthozyane werden mit einem verringerten Risiko für Darmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht und als entzündungshemmend beschrieben. Laben wir uns also üppigst an:

AÇAIBEEREN

ARONIABEEREN

AUBERGINEN

BLAUBEEREN

BLAUEN KARTOFFELN

BLAUEN TRAUBEN

BROMBEEREN

FEIGEN

HOLUNDERBEEREN

KIRSCHEN

LOLLO ROSSO

PFLAUMEN

ROTEN BETEN

ROTEN ZWIEBELN

ROTKOHL

SCHWARZEN JOHANNISBEEREN

Gelb

Sonnengelb: Tut Gutes für die Zellgesundheit des Körpers

Foto: Eat Club

Der sonnigste aller Farbtöne entsteht in der Pflanzenwelt durch antioxidativ wirkende und entzündungshemmende Flavonoide und Carotinoide (mehr zu Letzteren unter „Orange“) – wichtig für die Zellgesundheit des Körpers. Vor allem in der Schale, aber auch im Fruchtfleisch von Zitrusfrüchten enthalten sind Limonene. Erforscht wird aktuell eine antikarzinogene Wirkung, insbesondere zur Vorbeugung von Brustkrebs. Ananas wiederum liefert das als pflanzliches Antibiotikum geltende Enzym Bromelain – als Präparat bei entzündlichen Schwellungen und zur Verdauungsförderung eingesetzt. Genießen Sie in reichlichen Portionen:

ANANAS

BIRNEN

GELBE PAPRIKA

TOMATEN

ZUCCHINI

HONIGMELONE

INGWER

KARTOFFELN

MAIS

MANGO

MIRABELLEN

PAMPELMUSE

STERNFRUCHT

ZITRONEN

Rot

Leuchtkraft Rot: Schützt vor Tumoren, UV-Strahlung und Gefäßverstopfung

Foto: Eat Club

Signalfarbenes Obst und Gemüse trumpft mit Lykopin auf, einem potenten Fänger von freien Radikalen. Ihm wird eine protektive Wirkung gegen Tumore, der Schutz der Haut vor UV-Strahlung und die Verlangsamung der Gefäßverstopfung zugesprochen. Und noch eine gute Nachricht für alle, die tomatige Pastasoßen und Ketchup lieben: Die Bioverfügbarkeit des Lykopins steigt durch Zerkleinern und moderates Erhitzen! Ran an:

CHILISCHOTEN

CRANBERRYS

ERDBEEREN

GRANATÄPFEL

GUAVE

HAGEBUTTEN

HIMBEEREN

PINK GRAPEFRUIT

RADICCHIO

RADIESCHEN

ROTE ÄPFEL

JOHANNISBEEREN

ROTE KIRSCHEN

ROTE PAPRIKA

TOMATEN

SAFRAN

WASSERMELONE

Grün

Grüne Welle: Chlorophyll entgiftet und verbessert den Sauerstofftransport in den Blutgefäßen

Foto: Eat Club

Hier zeigt sich die Leuchtkraft des prominentesten Pflanzenfarbstoffs, des Chlorophylls. Für Detoxkuren, grüne Säfte und Smoothies wird seine entgiftende Kraft gehypt, er ist viel gelobtes Antioxidans und verbessert den Sauerstofftransport in unseren Blutgefäßen. Ebenfalls in grünen Lebensmitteln stecken entzündungs- und krebshemmende Indole, förderlich auch für die Leber. Und ein Carotinoid namens Lutein, das altersbedingten Netzhautschäden vorbeugt. Teller frei für:

ALGEN

AVOCADOS

BOHNEN

BROKKOLI

ERBSEN

GRÜNKOHL

GRÜNE ÄPFEL

BIRNEN

PAPRIKA

WEINTRAUBEN

GURKEN

KIWIS

KRÄUTER

KRESSE

MANGOLD

ROSENKOHL

SALAT

SPINAT

STAUDENSELLERIE

ZUCCHINI

Orange

Voll auf Orange: Carotinoide wirken sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus

Foto: Eat Club

Wer sich ein bisschen mit dem Anmischen von Farben auskennt, wird sich nicht wundern: Wie bei Rot und Gelb sind auch hier Carotinoide am leuchtenden Werk. Es gibt ihrer Hunderte, der populäre Star unten ihnen ist Betacarotin, welches der Körper in Vitamin A umwandeln kann – daher auch die häufige Bezeichnung als Provitamin. Umgewandelt verhindert es Oxidationsprozesse, wirkt positiv auf den Cholesterinspiegel, ist krebsvorbeugend, entzündungshemmend und elementar für unser Sehvermögen. Wichtig: Fett verbessert die Aufnahme, genau wie gutes Kauen, Raspeln oder Pürieren. Na, Lust auf Möhrenrohkost mit einem Schuss Olivenöl? Oder auch auf:

APRIKOSEN

CANTALOUPE-MELONE

KAKI

KAROTTEN

KÜRBIS

KURKUMA

MANDARINEN

ORANGEN

PFIRSICHE

RÜBEN

SANDDORN

SHARON

SÜSSKARTOFFELN

Weiß

Reines Weiß: Reich an Sulfiden fördernd für Verdauung und Blutfluss

Foto: Eat Club

Das Gegenteil einer Knallfarbe! Und sollte dennoch nicht fehlen auf dem Teller. Denn weiße Gemüse wie Zwiebeln, Knoblauch und Lauch trumpfen mit Sulfiden auf, schwefelig riechenden Duft- und Aromastoffen, die verdauungsanregend, blutflussfördernd, antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Auch Sulfide werden mit einem verringerten Risiko in Verbindung gebracht, an Krebs zu erkranken, als Cholesterinsenker und Radikalfänger beschrieben. Je nach Anbaugebiet und Bodenbeschaffenheit können Kohl-, Zwiebelgemüse und Spargel auch gute Selenlieferanten sein, Baustein antioxidativ wirkender und hormonregulierender Enzyme. Greifen Sie zu bei:

BLUMENKOHL

CHICORÉE

FENCHEL

KNOBLAUCH

KNOLLENSELLERIE

KOKOSNUSS

LAUCH

LITSCHIS

PASTINAKE

RETTICH

SPARGEL

SCHALOTTEN

WEISSKOHL

ZWIEBELN

