Wenn wir täglich Pflanzen und Früchte in allen Farben zu uns nehmen, beschert uns das Geschmacksvielfalt auf dem Teller – und wir versorgen uns mit der ganzen Fülle an gesunden Mesonährstoffen

Hamburg. Genauso abwechslungsreich wie ihr Anblick ist der Mix an gesundheitsfördernden Pflanzenstoffen, den wir mit jedem Bissen zu uns nehmen. Der Tenor, den Gesundheits- und Ernährungsexperten anstimmen, lautet daher: Je kunterbunter wir essen, desto besser!

„Uns wird’s nie zu bunt“- Tortillas

Zutaten für ca. 16 Stück:

Für die Tortillas

350 g + etwas Dinkelmehl

1 TL Backpulver

Salz

60 ml + 2 EL Olivenöl

2 EL Sojasoße

Für Rohkost- und Käsetoppings

100 g Rotkohl

Salz, Zucker

je 50 g gelbe und rote Kirschtomaten

1 EL gemischte Oliven

1 Minigurke

1 rote Minipaprika

1 kleine Avocado

1 EL Zitronensaft

1 Lauchzwiebel

100 g Feta

einige Blätter junger Spinat

2 Stiele Petersilie

Für gegarte Toppings

1 Dose Kichererbsen (265 g Abtropfgewicht)

4 EL Olivenöl

je ½ TL Kreuzkümmel, Kurkuma und Chiliflocken

150 g Süßkartoffeln

6 küchenfertige Garnelen

Salz, Pfeffer

edelsüßes Paprikapulver

Sonstige Toppings

ca. 500 g Hummus

1 TL schwarzer Sesam

einige Gemüsechips

2 EL Granatapfelkerne

1 Für die Tortillas Mehl, Backpulver und 1 TL Salz mischen. 60 ml Öl und 150 ml warmes Wasser zufügen. Alles erst mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken, ca. 15 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2 Inzwischen Rotkohl putzen, waschen, in feine Streifen schneiden. Mit je 1 Prise Salz und Zucker verkneten, beiseitestellen. Tomaten waschen und vierteln. Oliven klein schneiden. Gurke waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden. Paprika putzen, waschen, sehr fein würfeln. Avocado halbieren, Stein entfernen. Fruchtfleisch in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Lauchzwiebel putzen, waschen, in feine Ringe schneiden. Feta fein zerbröckeln. Spinat waschen, abtropfen lassen. Petersilie waschen, trocken schütteln, hacken.

3 Kichererbsen abgießen, abtropfen lassen. Mit 2 EL Öl, Kreuzkümmel, Kurkuma und Chili mischen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200°C/Umluft: 180°C) 15–20 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen. Süßkartoffeln schälen, klein würfeln. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Süßkartoffeln darin unter Wenden ca. 5 Minuten braten. Salzen, herausnehmen. Garnelen waschen, trocken tupfen. 1 EL Öl in der Pfanne erhitzen, Garnelen darin von jeder Seite ca. 2 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.

4 2 EL Öl mit Sojasoße verrühren. Teig in ca. 16 Stücke teilen, zu Kugeln formen und gut abdecken. Jede Kugel auf bemehlter Arbeitsfläche dünn (ca. 1,5 mm) ausrollen, Kreise (ca. 11 cm Ø) ausstechen. Eine Pfanne erhitzen. Teigkreise von beiden Seiten mit der Ölmischung bestreichen und portionsweise in der heißen Pfanne goldbraun backen.

5 Tortillas mit Hummus bestreichen und je nach Geschmack mit den vorbereiteten Zutaten, schwarzem Sesam, Gemüsechips und Granatapfelkernen belegen.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Backzeit 15-20 Minuten

Pro Stück ca. 7 g E, 12 g F, 21 g KH, 230 kcal

Noch mehr Gerichte voller bunter Mesonährstoffe:

Treibt es bunt! Foto: Eat Club

„Uns wird’s nicht zu bunt“- Tortillas Foto: Eat Club

Vier Farben Hummus Foto: Eat Club

United Colors of Summer-Rolls Foto: Eat Club