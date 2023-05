Bei uns in der Versuchsküche heißt dieses Backwerk nur „Der Kuchen mit diesem genialen Wunderteig“. Warum dieser wirklich einfache Rührteig so saftig und fluffig schmeckt, wissen wir auch nicht so genau. Wir haben schon hunderte von Rührteigen mit Öl als Fettkomponente gebacken, dabei jedoch nie dieses Ergebnis erreicht. Vielleicht muss man sein Glück auch einfach mal annehmen, anstatt ständig zu versuchen, alles zu analysieren. In jedem Fall spielt die Feuchte hierbei eine große Rolle (und schon analysiert sie wieder), die uns ein bisschen an die Konsistenz eines good old Fanta-Kuchens erinnert. Kennen Sie den noch?

Einfach genialer Spaghettieis-Kuchen

Zutaten für ca. 24 Stücke:

4 Eier (Größe M)

Salz

300 g + 2 EL Zucker

200 ml Öl

200 ml Milch

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

300 g Erdbeerkonfitüre

500 g Magerquark

1 Päckchen Vanillezucker

4 Päckchen Sahnefestiger

500 g Schlagsahne

300 g Erdbeeren

50 g weiße Schokolade

Backpapier

1 Eier, 1 Prise Salz und 200 g Zucker mit den Schneebesen des Handrührgeräts cremig aufschlagen. Öl und Milch unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und ebenfalls unterrühren. Teig in die mit Backpapier ausgelegte Fettpfanne des Backofens geben und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

2 Konfitüre glatt rühren und auf dem Kuchenboden verstreichen. Quark mit 100 g Zucker glatt rühren. Vanillezucker und 2 Päckchen Sahnefestiger mischen. Sahne steif schlagen, Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Sahne vorsichtig unter die Quarkcreme heben. Creme auf die Konfitüre geben und glatt streichen. Ca. 2 Stunden kalt stellen.

3 Erdbeeren putzen, waschen und fein pürieren. 2 Päckchen Sahnefestiger und 2 EL Zucker mischen. Zum Erdbeerpüree geben und kurz untermixen. Schokolade fein raspeln. Das Püree auf der Quarkcreme verteilen, mit Schokoraspeln bestreuen und ca. 1 weitere Stunde kalt stellen.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten + Wartezeit.

Pro Stück ca. 300 kcal, 16 g F, 31 g KH, 7 g E