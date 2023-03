Rezept 3: Blitzdatteln sorgen sofort für gute Laune

Datteln in Kokosraspeln gerollt und mit Erdnussbutter und dunkler Schokolade befüllt - was für ein Traum!

Hamburg. Es gibt Glückshormone, Baby! Dunkle Schokolade ist zuckerarm, aber reich an Tryptophan, einer Vorstufe des Stimmungsaufhellers Serotonin. Erdnussbutter liefert einen konzentrierten Zuschuss des Relaxminerals Magnesium. Zusammen eine potente Mischung an Nährstoffen, um nicht nur einem Energietief beizuhelfen. Auch die Stimmung wird hiermit richtig angekurbelt - und das in Windeseile!

Blitzdatteln "Gute Laune"

Für 10 Stück

Zutaten:

10 Medjool-Datteln

ca. 60 g Erdnusscreme (creamy)

2 EL Kokosraspel

ca. 50 g Edelbitterschokolade (mind. 60 % Kakao)

1 Datteln längs einschneiden und die Kerne herauslösen. Erdnusscreme glatt rühren, die Datteln jeweils mit 1 kleinen Klecks Erdnusscreme füllen und außen dünn damit einstreichen. Datteln in Kokosraspeln wälzen. Schokolade in kleine Stücke brechen und in die Einschnitte der Datteln stecken. Bis zum Servieren kalt stellen.

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Nährwerte pro Stück: ca. 3 g E, 7 g F, 15 g KH, 130 kcal

